У космосі вибухнула невідома раніше зірка: це можна побачити неозброєним оком

Вибух нової, що дістав назву V462 Lupi, було виявлено всього кілька днів тому, і він уже в 4 млн разів яскравіший, ніж, коли його виявили астрономи.

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На відміну від більш відомого вибуху наднової, зірки вибухають також у вигляді нових. Цей вибух відбувається тільки на не дуже звичайних зірках, при цьому вони не знищуються. Астрономи вважають, що найближчими днями навіть неозброєним оком можна буде побачити нещодавно виявлений вибух нової в нашій галактиці Чумацький Шлях, пише Live Science.

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12 червня астрономи з Університету штату Огайо, США, вперше помітили нову точку світла в космосі, яка на той час мала зоряну величину плюс 8,7. Це занадто тьмяний об'єкт, щоб побачити його неозброєним оком. Що менша зоряна величина, то яскравіший об'єкт, наприклад, Місяць має зоряну величину мінус 12,7.

Протягом наступних кількох днів об'єкт ставав яскравішим, і астрономи намагалися з'ясувати, що ж це таке. Астрономи з Університету Кейптауна (ПАР) проаналізували світло, що виходить від об'єкта, і визначили, що це класична нова, яка вибухнула в сузір'ї Вовк у нашій галактиці Чумацький Шлях. Вибух нової 16 червня отримав назву V462 Lupi.

До 18 червня нова V462 Lupi досягла зоряної величини плюс 5,7, тобто вона стала в 4 млн разів яскравішою, ніж під час виявлення. Астрономи вважають, що цей вибух стане ще яскравішим, а отже його можна буде побачити і неозброєним оком.

Сузір'я Вовк розташоване в південному небі, а це означає, що V462 Lupi найлегше побачити з Південної півкулі. Але астрономи кажуть, що цей вибух можна буде побачити і з Північної півкулі. Хоча для спостереження може знадобитися бінокль або невеликий телескоп.

На відміну від вибухів наднових, які знищують зірки, вибух нової відбувається тільки на поверхні не зовсім звичайної зірки під назвою білий карлик. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

На відміну від вибухів наднових, які знищують зірки, вибух нової відбувається тільки на поверхні не зовсім звичайної зірки під назвою білий карлик. Це залишок зірки розміром із Сонце, яка вже померла.

Якщо білий карлик перебуває у подвійній зоряній системі, де також існує більш масивна зірка, то перший через те, що має більшу гравітацію, забирає частину речовини в другої.

Коли на поверхні білого карлика накопичується занадто багато речовини іншої зірки, відбувається термоядерний вибух із виділенням величезної кількості випромінювання.

Класичні нові, які можна побачити неозброєним поглядом, зустрічаються дуже рідко. Вони з'являються не частіше, ніж раз на рік, кажуть астрономи.

Іноді вибухи нових відбуваються кілька разів із періодичністю в кілька десятиліть, але астрономи не знають, чи з'явиться V462 Lupi знову як яскрава крапка в небі в майбутньому.

Як уже писав Фокус, вперше в історії зонд NASA скоро досягне відстані в 1 світловий день від Землі. Щоб досягти відстані в 1 світловий день космічному апарату "Вояджер-1" довелося летіти майже 50 років. Це у 5 разів далі, ніж відстань до останньої планети Сонячної системи.