В космосе взорвалась неизвестная ранее звезда: это можно увидеть невооруженным глазом

Взрыв новой, получивший название V462 Lupi, был обнаружен всего несколько дней назад, и он уже в 4 млн раз ярче, чем, когда его обнаружили астрономы.

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В отличие от более известного взрыва сверхновой, звезды взрываются также в виде новых. Этот взрыв происходит только на не очень обычных звездах, при этом они не уничтожаются. Астрономы считают, что в ближайшие дни даже невооруженным глазом можно будет увидеть недавно обнаруженный взрыв новой в нашей галактике Млечный Путь, пишет Live Science.

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12 июня астрономы из Университета штата Огайо, США, впервые заметили новую точку света в космосе, которая в то время имела звездную величину плюс 8,7. Это слишком тусклый объект, чтобы увидеть его невооруженным глазом. Чем меньше звездная величина, тем ярче объект, например, Луна имеет звездную величину минус 12,7.

В течение следующих нескольких дней объект становился ярче, и астрономы пытались выяснить, что же это такое. Астрономы из Университета Кейптауна (ЮАР) проанализировал свет, исходящий от объекта, и определили, что это классическая новая, которая взорвалась в созвездии Волк в нашей галактике Млечный Путь. Взрыв новой 16 июня получил название V462 Lupi.

К 18 июня новая V462 Lupi достигла звездной величины плюс 5,7, то есть она стала в 4 млн раз ярче, чем во время обнаружения. Астрономы считают, что этот взрыв станет еще ярче, а значит его можно будет увидеть и невооруженным глазом.

Созвездие Волк расположено в южном небе, а это значит, что V462 Lupi легче всего увидеть из Южного полушария. Но астрономы говорят, что этот взрыв можно будет увидеть и из Северного полушария. Хотя для наблюдения может понадобиться бинокль или небольшой телескоп.

В отличие от взрывов сверхновых, которые уничтожают звезды, взрыв новой происходит только на поверхности не совсем обычной звезды под названием белый карлик. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

В отличие от взрывов сверхновых, которые уничтожают звезды, взрыв новой происходит только на поверхности не совсем обычной звезды под названием белый карлик. Это остаток звезды размером с Солнце, которая уже умерла.

Если белый карлик находится в двойной звездной системе, где также существует более массивная звезда, то первый из-за того, что имеет большую гравитацию, забирает часть вещества у второй.

Когда на поверхности белого карлика накапливается слишком много вещества другой звезды, происходит термоядерный взрыв с выделением огромного количества излучения.

Классические новые, которые можно увидеть невооруженным взглядом встречаются очень редко. Они появляются не чаще, чем раз в год, говорят астрономы.

Иногда взрывы новых происходят несколько раз с периодичностью в несколько десятилетий, но астрономы не знают появится ли V462 Lupi снова как яркая точка в небе в будущем.

Как уже писал Фокус, впервые в истории зонд NASA скоро достигнет расстояния в 1 световой день от Земли. Чтобы достичь расстояния в 1 световой день космическому аппарату "Вояджер-1" пришлось лететь почти 50 лет. Это в 5 раз дальше, чем расстояние до последней планеты Солнечной системы.