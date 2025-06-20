Величайшая загадка решена: на краю Солнечной системы обнаружен новый огромный мир (фото)

Астрономы считают, что они обнаружили то, что давно ищут ученые за орбитой Нептуна – неуловимую огромную Девятую планету. Если открытие подтвердится, то это перевернет понимание того, как формировалась и развивалась Солнечная система.

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В течение многих лет астрономы ищут Девятую планету, которая, согласно теории, должна находиться в поясе Койпера, на краю Солнечной системы за орбитой Нептуна. Это самая далекая планета от Солнца на сегодняшний день. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, применили иной метод поиска Девятой планеты. Вместо того, чтобы искать отраженный ее солнечный свет, астрономы искали выпускаемое потенциальной планетой тепло. В результате были обнаружены два кандидата на звание Девятой планеты, пишет Universe Today.

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Астрономы уже давно заметили, что небольшие ледяные объекты, которые находятся в поясе Койпера за орбитой Нептуна, кажется сгруппированы необычным образом. Орбиты этих объектов расположены таким образом, что это не может быть простой случайностью. Поэтому возникла теория, что на орбиты, по которым ледяные объекты вращаются вокруг Солнца, оказывает сильное гравитационное влияние огромная планета. Учитывая, что сейчас известно о восьми планетах в Солнечной системе, этот гипотетический массивный мир получил название просто Девятая планета.

Согласно теории, эта планета должна быть в 5-10 раз больше и тяжелее Земли и находится на расстоянии, которое в 400-800 раз превышает расстояние от Земли до Солнца (150 млн км).

Согласно теории, эта планета должна быть в 5-10 раз больше и тяжелее Земли и находится на расстоянии, которое в 400-800 раз превышает расстояние от Земли до Солнца Фото: New Scientist

Авторы исследования говорят, что на таком огромном расстоянии эта планета, если она существует, отражает слишком мало солнечного света. А потому ее нельзя обнаружить с помощью традиционных методов поиска. Поэтому астрономы решили, что искать новую планету нужно с помощью теплового излучения, которое она выпускает, как и другие планеты. Даже на таком огромном расстоянии от Солнца Девятая планета должна выпускать достаточно тепла, что бы его можно было обнаружить.

Тепловое изображение Юпитера, сделанное в инфракрасном свете Фото: NASA

Астрономы использовали данные японского космического телескопа AKARI, который проводил наблюдения за космосом с 2006 по 2011 год в дальнем инфракрасном свете. Это идеальный диапазон длин волн света для обнаружения теплового излучения далекой холодной планеты. По словам астрономов, в архивных данных они обнаружили слабое тепловое излучение, которое должна выпускать Девятая планета.

Иллюстрация инфракрасного телескопа AKARI Фото: JAXA

Сравнивая данные телескопа AKARI, полученные в разное время, астрономы смогли обнаружить два объекта, которые имеют определенный тип движения и находятся там, где должна находится Девятая планета, согласно моделированию.

В течение многих лет астрономы ищут Девятую планету, которая, согласно теории, должна находится в поясе Койпера, на краю Солнечной системы за орбитой Нептуна Фото: Big Think

Оба объекта выпускают то количество инфракрасного света, которое, согласно теории, должна выпускать Девятая планета. Хотя это не является полным доказательством, что эта планета существует, но это важный шаг на пути к обнаружению гипотетического массивного мира на краю Солнечной системы.

По словам ученых, нужны дополнительные наблюдения с помощью более мощных телескопов, чтобы подтвердить, действительно один из объектов является Девятой планетой, или же оба является совершенно другими астрономическими объектами. Если Девятая планета будет подтверждена, то это перевернет понимание того, как формировалась и развивалась Солнечная система.

Как уже писал Фокус, другое исследование предполагает, что вероятность того, что Девятая планета существует, составляет 40%, а это очень большой показатель при поиске подобных объектов в космосе.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили необычное и редкое столкновение галактик. Ученые обнаружили две кольцеобразные галактики, которые находятся в процессе слияния после столкновения. Общий вид этого слияния галактик очень напоминает морду совы.