Щойно стався найпотужніший спалах на Сонці: частина Землі залишилася без зв'язку (фото)

Наша зірка продовжує проявляти сильну активність, яка впливає на нашу планету. Учені зафіксували появу 18 червня на Сонці спалаху найпотужнішого класу.

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Космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory зробив приголомшливі фотографії спалаху на Сонці класу Х1.2, який стався 18 червня о 00:49 за Києвом. Спалахи класу Х є найпотужнішими з усіх можливих на Сонці. Новий викид енергії та випромінювання спровокував короткочасне відключення радіозв'язку над територією західної частини Північної Америки, а також над Тихим океаном, пише EarthSky.

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Сонячні спалахи — це потужні викиди випромінювання та енергії, які можуть вплинути на радіозв'язок, електромережі, навігаційні сигнали і становити небезпеку для супутників і космічних кораблів.

Спалахи на Сонці виникають у регіонах, відомих як сонячні плями, де плазма має меншу температуру, але там магнітні поля сильніші, ніж у навколишніх регіонах зірки. Коли відбувається розрив, а потім повторне з'єднання ліній магнітного поля, відбувається потужний викид енергії. Якщо сонячна пляма спрямована в бік Землі, то випромінювання спалаху досягає нашої планети всього за 8 хвилин.

Спалах класу Х1.2 стався в сонячній плямі AR4114, де 15 червня з'явився менш потужний спалах класу М8.4, що, як уже писав Фокус, призвело до відключення радіозв'язку в Північній Америці.

Спалах класу Х1.2 стався в сонячній плямі AR4114 Фото: solar-system

Спалахи класу Х є найсильнішими на Сонці, а цифри біля літери Х означають їхню приблизну інтенсивність. Наступними йдуть спалахи класу М, С, В і А. Вони також мають цифрові позначення, але всі вони обмежені цифрою 10. Тільки спалахи класу Х можуть мати значення більше 10. Усі класи сонячних спалахів, починаючи від класу В, у 10 разів потужніші, ніж у попередньому класі.

Часто сонячні спалахи відбуваються разом із корональними викидами маси, тобто потужними потоками плазми, які вириваються із Сонця. При досягненні Землі ця плазма врізається в магнітне поле, а деякі частинки проникають і в атмосферу нашої планети. У результаті виникає геомагнітна буря. Вона може мати негативний вплив на роботу енергосистем, систем зв'язку та GPS.

Учені зафіксували появу 18 червня на Сонці спалаху найпотужнішого класу Фото: solar-system

Учені з'ясували, що разом зі спалахом класу Х1.2 у космос полетів корональний викид маси, але він має пройти повз Землю. Якщо ж щось зміниться, то плазма може врізатися в нашу планету 19 або 20 червня, що може спричинити появу геомагнітної бурі. Але вчені прогнозують, що якщо навіть це станеться, то це буде слабка геомагнітна буря, адже найімовірніше корональний викид маси завдасть не прямого, а ковзного удару по Землі.

Порка що найпотужніший сонячний спалах цього року стався в травні і це був спалах класу Х2.7, як уже писав Фокус.

Найближчим часом Сонце все ще проявлятиме сильну активність, адже поки що наша зірка перебуває у фазі сонячного максимуму. Це період у середині солоного циклу, який триває 11 років, коли кількість спалахів і корональних викидів маси сильно зростає. Особливо збільшується кількість спалахів класу Х.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чи дійсно гість із глибокого космосу змінив клімат Землі 56 млн років тому. Автори дослідження вивчили ймовірність того, що зірка, яка пролітає повз Сонце на близькій відстані, могла призвести до різкого потепління на нашій планеті, яке призвело до масового вимирання.

Ще Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що світло поводиться не так, як передбачалося і це змінить технології. Вчені думали, що добре розуміють взаємодію кристалів зі світлом, але виявилося, що це не так.