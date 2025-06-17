Америка залишилася без зв'язку: Сонце завдало сильного удару по Землі (відео)

Потужний спалах на Сонці класу М супроводжувався корональним викидом маси, який, як прогнозують учені, має врізатися в Землю в середу, 18 червня.

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За останні дні на Сонці сталося кілька потужних спалахів класу М, а також менш потужних спалахів класу С. Усі вони з'явилися в сонячній плямі AR4114, яка зараз повернута в бік Землі. Але один спалах був особливо сильним, і він спровокував відключення зв'язку в Північній Америці, пише Space.

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15 червня в сонячній плямі AR4114 виник спалах класу M8.46, а це трохи нижче класу Х, найпотужнішого типу спалахів на Сонці. При цьому спалах супроводжувався корональним викидом маси, тобто величезним потоком сонячної плазми, який полетів у бік Землі. Учені вважають, що ця плазма може врізатися в нашу планету 18 червня. Якщо корональний викид маси дійсно досягне Землі, то, вчені прогнозують появу слабкої геомагнітної бурі рівня G1.

Нагадуємо, що сонячні спалахи виникають, коли магнітна енергія накопичується в атмосфері Сонця і вивільняється у вигляді потужного сплеску електромагнітного випромінювання. Спалахи поділяють на 5 типів залежно від їхньої потужності:

клас X — найпотужніші спалахи на Сонці;

клас M — спалахи, які в 10 разів слабші, ніж клас X

клас C, B і A — спалахи, кожен з яких у 10 разів слабший за попередній клас.

Числа біля букв у назві спалаху показують його відносну потужність.

У центрі зображення показано спалах на Сонці класу M8.46, у правому верхньому куті показано Землю для порівняння розмірів Фото: solar-system

Випромінювання від спалаху на Сонці летить через космос зі швидкістю світла, а тому досягає Землі за 8 хвилин. Випромінювання іонізує верхні шари атмосфери планети, що іноді призводить до відключення короткохвильового радіозв'язку. Це і сталося на території Північної Америки після спалаху класу M8.46.

Також у сонячній плямі AR4114 виник ще один потужний спалах, але вже в понеділок, 16 червня. Це був спалах класу М6.4, але жодних порушень у роботі зв'язку на Землі він не спричинив. Поки невідомо, чи супроводжувався цей спалах корональним викидом маси. Якщо плазма вилетіла із Сонця, то вона досягне Землі в четвер, 19 червня. Це може спричинити появу ще однієї геомагнітної бурі.

Учені прогнозують появу найближчими днями нових сильних спалахів на Сонці та більше корональних викидів маси. Поки сонячна пляма AR4114 повернута в бік Землі, наша планета відчуватиме вплив активності Сонця.

Нагадуємо, що вчені вперше отримали фотографії південного полюса Сонця, який раніше не вдавалося побачити, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що, хоча вчені за останні десятиліття виявили вже майже 6000 планет у більш ніж 4000 зоряних системах, все ж копію Сонячної системи виявити не вдалося. І для цього є причина.