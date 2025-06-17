Америка осталась без связи: Солнце нанесло сильный удар по Земле (видео)

Мощная вспышка на Солнце класса М сопровождалась корональным выбросом массы, который, как прогнозируют ученые, должен врезаться в Землю в среду, 18 июня.

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За последние дни на Солнце произошло несколько мощных вспышек класса М, а также менее мощных вспышек класса С. Все они появились в солнечном пятне AR4114, которое сейчас обращено в сторону Земли. Но одна вспышка была особенно сильной, и она спровоцировала отключение связи в Северной Америке, пишет Space.

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15 июня в солнечном пятне AR4114 возникла вспышка класса M8.46, а это чуть ниже класса Х, самого мощного типа вспышек на Солнце. При этом вспышка сопровождалась корональным выбросом массы, то есть огромным потоком солнечной плазмы, который полетел в сторону Земли. Ученые считают, что эта плазма может врезаться в нашу планету 18 июня. Если корональный выброс массы действительно достигнет Земли, то, ученые прогнозируют появление слабой геомагнитной бури уровня G1.

Напоминаем, что солнечные вспышки возникают, когда магнитная энергия накапливается в атмосфере Солнца и высвобождается в виде мощного всплеска электромагнитного излучения. Вспышки разделяют на 5 типов в зависимости от их мощности:

класс X — самые мощные вспышки на Солнце;

класс M – вспышки, которые в 10 раз слабее, чем класс X

класс C, B и A – вспышки, каждая из которых в 10 раз слабее предыдущего класса.

Числа возле букв в названии вспышки показывают ее относительную мощность.

В центре изображения показана вспышка на Солнце класса M8.46, в правом верхнем углу показана Земля для сравнения размеров Фото: NASA

Излучение от вспышки на Солнце летит через космос со скоростью света, а потому достигает Земли за 8 минут. Излучение ионизирует верхние слои атмосферы планеты, что иногда приводит к отключению коротковолновой радиосвязи. Это и произошло на территории Северной Америки после вспышки класса M8.46.

Также в солнечном пятне AR4114 возникла еще одна мощная вспышка, но уже в понедельник, 16 июня. Это была вспышка класса М6.4, но никаких нарушений в работе связи на Земле она не вызвала. Пока неизвестно, сопровождалась ли эта вспышка корональным выбросом массы. Если плазма вылетела из Солнца, то она достигнет Земли в четверг, 19 июня. Это может вызвать появление еще одной геомагнитной бури.

Ученые прогнозируют появление в ближайшие дни новых сильных вспышек на Солнце и больше корональных выбросов массы. Пока солнечное пятно AR4114 повернуто в сторону Земли, наша планета будет ощущать влияние активности Солнца.

Напоминаем, что ученые впервые получили фотографии южного полюса Солнца, который ранее не удавалось увидеть, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что, хотя ученые за последние десятилетия обнаружили уже почти 6000 планет в более, чем 4000 звездных системах, все же копию Солнечной системы обнаружить не удалось. И для этого есть причина.