Астрономы до сих пор не обнаружили близнеца Солнечной системы: в чем причина

Хотя ученые за последние десятилетия обнаружили уже почти 6000 планет в более, чем 4000 звездных системах, все же копию Солнечной системы обнаружить не удалось.

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Принцип Коперника гласит, что Земля и человечество не могут занимать особое положение во Вселенной. Но, глядя на Солнечную систему и на известные звездные системы в нашей галактике Млечный Путь, можно увидеть, что нет ничего, что выглядело бы даже отдаленно похожим на Солнечную систему, пишет IFLScience.

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Солнечная система имеет хорошо организованную структуру

Солнечная система на первый взгляд очень хорошо организована. В центре системы находится Солнце, далее идут четыре каменистые планеты (Меркурий, Венера, Земля и Марс), главный пояс астероидов, два газовых гиганта (Юпитер и Сатурн), два ледяных гиганта (Урна и Нептун). Далее находится большой пояс ледяных объектов со множеством карликовых планет (пояс Койпера) и вся Солнечная система окутана облаком более ледяных объектов, откуда прилетают долгопериодические кометы (Облако Оорта).

На сегодня астрономы подтвердили существование более 5920 планет за пределами Солнечной системы, которые находятся в 4550 звездных системах. Это много, но 4550 звезд – это капля в море из 100-200 миллиардов звезд, которые находятся в галактике Млечный Путь. Получается, что астрономы просто не видели достаточно много звездных систем, чтобы найти очень похожую на нашу.

Планеты вне Солнечной системы отличаются от всего, что есть возле Солнца

Астрономы обнаружили, что множество других планет кардинально отличаются от миров в Солнечной системе. Есть планеты, как считается, покрытие горячей лавой и океанами из воды. Есть планеты класса супер-Земля и суб-Нептун. Аналогов эти планетам нет в Соленной системе.

Но самыми странными являются планеты класса горячий Юпитер – это газовые гиганты, которые вместо того, чтобы находится во внешней части своих звездных систем, находятся очень близко к своим звездам. Эти планеты, вероятно, сформировались на внешних краях системы, а затем мигрировали внутрь. Если в этих системах были другие планеты, то вероятно они были разрушены гравитацией газовых гигантов или же были выброшены из звездной системы.

Но этого не произошло в Солнечной системе, хотя возможно, что Юпитер мог переместиться и выбросить другую газовую планету. Существование этой гипотетической планеты может создать стабильность нынешней Солнечной системы. Другим планетным системам могло так не повезти.

Солнечная система Фото: Big Think

Почему астрономы не обнаружили близнеца Солнечной системы?

Статистически в нашей галактике может существовать и другая стабильная звездная система, которая была создана из бурного планетарного формирования. Самая простая причина, по которой астрономы не могут найти близнеца Солнечной системы, заключается в том, что его нелегко найти с помощью современных методов и телескопов.

В некоторых случаях можно напрямую сфотографировать планеты. Обычно это большие планеты, и они, как правило, находятся на далеких орбитах, часто намного более удаленных, чем расположены газовые гиганты в Солнечной системе.

Планеты можно найти с помощью транзитного метода. То есть с помощью наблюдения за уменьшением яркости звезды, когда на ее фоне проходит планета. Также для этого можно использовать метод колебания. То есть с помощью наблюдения за едва заметным колебанием звезды из-за гравитационного влияния планеты.

Чтобы найти эти планеты, нужны множественные наблюдения и множественные методы, и это намного проще сделать, если все планеты находятся очень близко к звезде. Таким образом можно получить необходимые данные за несколько месяцев, а не лет.

Например, гипотетическая инопланетная цивилизация могла бы провести наблюдение за Солнечной системой, и она могла бы увидеть каменистые планеты в течение нескольких лет регулярных наблюдений. Юпитер совершает оборот вокруг Солнца каждые 11,86 года, поэтому, чтобы подтвердить его существование понадобилось бы минимум три наблюдения и более 35 лет. Потребовалось бы почти столетие, чтобы подтвердить Сатурн таким образом.

Но это не значит, что астрономам понадобятся столетия, чтобы найти еще одну Солнечную систему. Новые методы анализа, применяемые к лучшим наблюдениям, могут извлечь больше информации из звездных колебаний или прямых изображений. Количество открытых планет размером с Землю увеличилось по мере совершенствования технологий. Возможно, уже в ближайшем будущем астрономы обнаружат звездную систему, которая будет хоть немного похожа на Солнечную систему.

Как уже писал Фокус, физики считают, что пятая сила природы скрывается в Солнечной системе. Ученые считают, что пятая фундаментальная сила может быть причиной некоторых наблюдаемых аномалий в космосе. Изучение траекторий движения хорошо известных астероидов может помочь обнаружить аномалии, которые могут доказать существование пятой силы.