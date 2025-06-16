Неизвестная пятая сила природы: она скрывается в Солнечной системе, что выяснили физики

Ученые считают, что пятая фундаментальная сила может быть причиной некоторых наблюдаемых аномалий в космосе. Изучение траекторий движения хорошо известных астероидов может помочь обнаружить аномалии, которые могут доказать существование пятой силы. Свою теорию физики проверили на околоземном астероиде Бенну.

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Сейчас ученым известны четыре фундаментальные силы природы: электромагнитное, гравитационное, слабое и сильное взаимодействие. Но с середины 1980-х годов физики задавались вопросом, может ли существовать пятая фундаментальная сила, которая помогла бы объяснить некоторые наблюдаемые аномалии в космосе. С тех пор неоднократно ученые заявляли, что приблизились к обнаружению этой силы, но подтверждений этому так и не было получено. Конечно, есть физики, которые считают, что пятой силы природы вообще не существует. Но авторы исследования, опубликованном в журнале Nature Communications Physics, настаивают на обратном, пишет Popular Mechanics.

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Физики предположили, что одним из способов проверки того, существует ли пятая сила природы, является тщательное изучение траекторий движения астероидов. Одним из наиболее изученных является астероид Бенну и именно на нем ученые решили сосредоточить свое внимание.

Бенну, один из самых опасных околоземных объектов, был тщательно изучен с помощью оптических и радиолокационных данных с момента его открытия в 1999 году. В 2020 году астероид хорошо изучил космический аппарат OSIRIS-REx, который предоставил новые данные о движении Бенну в космосе.

По словам физиков, аномалии в траекториях движения космических объектов часто приводили к открытию новых законов физики и ранее неизвестных небесных тел. Траектории движения астероидов могут иметь аномалии, которые нельзя объяснить с помощью существующих сил природы. Физики предположили, что любое отклонение от ожидаемой траектории движения астероида Бенну может быть результатом работы неизвестной пятой силы.

Астероид Бенну Фото: NASA

Траектории движения небесных объектов раньше приводили к важным открытиям. Например, Нептун был впервые открыт не с помощью телескопа, а путем расчетов орбиты Урана и обнаружения в ней гравитационных аномалий.

Переносчиками сил природы, кроме гравитации, являются субатомные частицы. Физики считают, что переносчиком пятой силы является сверхлегкий бозон. Эти же частицы могут быть частицами темной материи. Если сверхлегкие бозоны скрываются в Солнечной системе, то они могут вызывать различные изменения в движении астероидов, говорят ученые.

Анализ данных не показал никаких доказательств наличия пятой силы, влияющей на траекторию движение Бенну. Но физики считают, что нужно продолжать наблюдения за этим и другими астероидами, ведь есть некоторые неопределенности, которые указывают на возможное наличие пятой силы природы.

По словам ученых, больше данных может предоставить изучение астероида Апофис с помощью аппарата OSIRIS-APEX. Поскольку этот астероид пролетит мимо Земли в 2029 году, детальное изучение его траектории движения наложит еще большие ограничений на пятую силу, чем те, которые может предоставить Бенну.

Как уже писал Фокус, достижение физиков изменит то, как мы измеряем время. Чтобы смягчить неизбежные последствия энтропии в точном измерении времени, физики разработали новый тип квантовых часов, которые отслеживают общий поток времени без перерыва.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новый тип климата на карликовой планете Плутон, который не похож ни на что в Солнечной системе.