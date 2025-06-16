Невідома п'ята сила природи: вона ховається в Сонячній системі, що з'ясували фізики

Учені вважають, що п'ята фундаментальна сила може бути причиною деяких спостережуваних аномалій у космосі. Вивчення траєкторій руху добре відомих астероїдів може допомогти виявити аномалії, які можуть довести існування п'ятої сили. Свою теорію фізики перевірили на навколоземному астероїді Бенну.

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Зараз ученим відомі чотири фундаментальні сили природи: електромагнітна, гравітаційна, слабка і сильна взаємодія. Але з середини 1980-х років фізики задавалися питанням, чи може існувати п'ята фундаментальна сила, яка допомогла б пояснити деякі спостережувані аномалії в космосі. Відтоді неодноразово вчені заявляли, що наблизилися до виявлення цієї сили, але підтверджень цьому так і не було отримано. Звичайно, є фізики, які вважають, що п'ятої сили природи взагалі не існує. Але автори дослідження, опублікованому в журналі Nature Communications Physics, наполягають на зворотному, пише Popular Mechanics.

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Фізики припустили, що одним зі способів перевірки того, чи існує п'ята сила природи, є ретельне вивчення траєкторій руху астероїдів. Одним із найбільш вивчених є астероїд Бенну і саме на ньому вчені вирішили зосередити свою увагу.

Бенну, один із найнебезпечніших навколоземних об'єктів, був ретельно вивчений за допомогою оптичних і радіолокаційних даних з моменту його відкриття в 1999 році. У 2020 році астероїд добре вивчив космічний апарат OSIRIS-REx, який надав нові дані про рух Бенну в космосі.

За словами фізиків, аномалії в траєкторіях руху космічних об'єктів часто призводили до відкриття нових законів фізики і раніше невідомих небесних тіл. Траєкторії руху астероїдів можуть мати аномалії, які не можна пояснити за допомогою наявних сил природи. Фізики припустили, що будь-яке відхилення від очікуваної траєкторії руху астероїда Бенну може бути результатом роботи невідомої п'ятої сили.

Астероїд Бенну Фото: NASA

Траєкторії руху небесних об'єктів раніше приводили до важливих відкриттів. Наприклад, Нептун був уперше відкритий не за допомогою телескопа, а шляхом розрахунків орбіти Урана і виявлення в ній гравітаційних аномалій.

Переносниками сил природи, крім гравітації, є субатомні частинки. Фізики вважають, що переносником п'ятої сили є надлегкий бозон. Ці ж частинки можуть бути частинками темної матерії. Якщо надлегкі бозони ховаються в Сонячній системі, то вони можуть викликати різні зміни в русі астероїдів, кажуть учені.

Аналіз даних не показав жодних доказів наявності п'ятої сили, що впливає на траєкторію руху Бенну. Але фізики вважають, що потрібно продовжувати спостереження за цим та іншими астероїдами, адже є деякі невизначеності, які вказують на можливу наявність п'ятої сили природи.

За словами вчених, більше даних може надати вивчення астероїда Апофіс за допомогою апарату OSIRIS-APEX. Оскільки цей астероїд пролетить повз Землю у 2029 році, детальне вивчення його траєкторії руху накладе ще більші обмеження на п'яту силу, ніж ті, які може надати Бенну.

Як уже писав Фокус, досягнення фізиків змінить те, як ми вимірюємо час. Щоб пом'якшити неминучі наслідки ентропії в точному вимірюванні часу, фізики розробили новий тип квантового годинника, який відстежує загальний потік часу без перерви.

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