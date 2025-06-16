Ніде в Сонячній системі такого немає: на Плутоні виявили щось незвичайне (фото)

Дослідження Плутона показало, що висотний туман в атмосфері карликової планети контролює її клімат. Нові дані дають підказки про те, якою була атмосфера на Землі в далекому минулому.

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Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб підтвердили наявну теорію і виявили на Плутоні новий тип клімату, якого немає ніде в Сонячній системі. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Live Science.

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Поверхня Плутона

Коли космічний апарат NASA "Нові горизонти" вивчив Плутон із близької відстані 2015 року, його дані змінили уявлення про цю карликову планету. Плутон знаходиться на відстані в середньому 5,9 млрд км від Землі. Річ у тім, що Плутон має витягнуту еліптичну орбіту, а тому під час обертання навколо Сонця його відстань від Землі змінюється. До 2006 року Плутон був звичайною планетою, найостаннішою в Сонячній системі, але астрономи вирішили, що його характеристики не підходять для такого статусу, а тому тепер це карликова планета. Відповідно останньою планетою Сонячної системи є тепер Нептун.

Крім багатьох важливих даних, які надав вченим апарат NASA, з'ясувалося, що на висоті приблизно 300 км над поверхнею Плутона в атмосфері знаходиться багатошаровий туман синього відтінку. Тепер нові дані підтверджують, що цей туман не є просто дивним явищем, а контролює клімат карликової планети.

Крім багатьох важливих даних, які надав вченим апарат NASA, з'ясувалося, що на висоті приблизно 300 км над поверхнею Плутона в атмосфері перебуває багатошаровий туман синього відтінку Фото: solar-system

Астрономи кажуть, що на Плутоні існує абсолютно новий тип клімату і такого немає ніде в Сонячній системі. Висотний туман на Плутоні складається зі складних органічних молекул, які утворюються внаслідок взаємодії метану й азоту з сонячним світлом.

Уперше теорія про те, що туман на Плутоні може контролювати клімат карликової планети була запропонована 8 років тому. Моделювання вчених тоді показало, що частинки в тумані поглинають сонячне світло вдень і повертають його в космос у вигляді інфрачервоної енергії вночі. Таким чином відбувається більш ефективне охолодження атмосфери Плутона, ніж за допомогою тільки одних газів. Згідно з теорією, це може пояснити, чому верхня частина атмосфери Плутона має температуру приблизно мінус 203 градуси Цельсія, що на 30 градусів холодніше, ніж очікувалося.

Плутон Фото: NASA

Перевірити цю теорію було складно і в цьому заважав найбільший супутник Плутона Харон. Супутник обертається навколо карликової планети на такій близькій відстані, що їхні теплові сигнали було складно розрізнити.

У 2017 році вчені заявили, що висотний туман на Плутоні має зробити карликову планету дуже яскравою в середньому інфрачервоному діапазоні світла. Але тоді не було таких потужних інфрачервоних телескопів як Вебб, який розпочав роботу у 2022 році, щоб підтвердити теорію. Під час нового дослідження астрономи змогли розділити сигнали Плутона і Харона і з'ясувалося, що висотний туман на Плутоні дійсно яскраво світиться в інфрачервоному світлі.

Харон — найбільший супутник Плутона Фото: NASA

Астрономи вважають, що щось схоже на кліматичні умови на Плутоні, які контролює висотний туман, може існувати, наприклад, на супутнику Нептуна під назвою Тритон або супутнику Сатурна під назвою Титан.

Також учені вважають, що щось схоже могло існувати в далекому минулому на Землі. До того, як кисень змінив атмосферу нашої планети, можливо, Земля була оповита туманом з органічних частинок. Цей туман міг допомогти стабілізувати температуру на Землі і сприяти появі та розвитку першого життя. Дослідники кажуть, що вивчення атмосфери Плутона може дати нове уявлення про умови, які зробили Землю придатною для життя.

Нагадуємо, що навколо Плутона обертається 5 супутників, а сама карликова планета за розміром трохи менша за наш Місяць.

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