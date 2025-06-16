Еколог, бджоляр і юрист: Blue Origin показала учасників 13-го польоту в космос (фото)

Хоча поки що дата запуску місії NS-33 ще не названа, стало відомо, хто полетить на багаторазовому космічному кораблі New Shepard.

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Багаторазовий космічний корабель New Shepard був створений компанією Джеффа Безоса Blue Origin для того, щоб відправляти туристів у космос. Вважається, що космос починається на висоті 100 км над поверхнею Землі, а тому туристи можуть побувати на кілька кілометрів вище цієї невидимої лінії, де умови дають змогу перебувати кілька хвилин у невагомості. Космічний корабель запускає в космос багаторазова одноступенева ракета-носій, яка незабаром після старту повертається назад. Сам корабель із туристами повертається за допомогою парашутів через 10–12 хвилин після запуску, пише Space.

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Запуск місії NS-32 у травні цього року

Компанія Blue Origin оголосила про те, що вже готовий екіпаж місії NS-33, у межах якої з космодрому на заході штату Техас у найближчому майбутньому вирушать у космос шість туристів.

Місія NS-33 названа так, тому що це буде вже 33-й запуск багаторазового комічного корабля New Shepard. Водночас майбутній політ буде 13-м для Blue Origin, який відбудеться з екіпажем на борту корабля.

Хоча поки що дата запуску місії NS-33 ще не названа, стало відомо, хто полетить на космічному кораблі New Shepard.

Екіпаж місії NS-33 компанії Blue Origin Фото: Оливер Дэмен

Еллі Кюнер, екологиня, дослідниця, яка є членом ради директорів некомерційної організації з охорони природи Nature is Nonpartisan.

Карл Кюнер, чоловік Еллі, а також захисник природи. Він обіймає посаду голови Building and Land Technology, компанії, що займається нерухомістю.

Леланд Ларсон, філантроп, садівник і бджоляр, який раніше очолював School Bus Services, Inc. і Larson Transportation Services, обидві з яких є сімейними підприємствами в штаті Орегон.

Фредді Ресціньо-молодший, засновник, президент і генеральний директор компанії Commodity Cables. Він також є професійним гравцем у гольф.

Оволабі Саліс, фінансовий консультант і юрист. Він присвячує цю місію жертвам дискримінації та порушень громадянських прав.

Джим Сіткін, колишній адвокат, який нині працює волонтером у неурядовій організації, що працює з державними та громадськими лідерами в Центральній Європі та країнах Африки на південь від Сахари.

Польоти корабля New Shepard тривають 10–12 хвилин з моменту старту до приземлення. Протягом цього короткого часу космічні туристи можуть перебувати кілька хвилин у невагомості та побачити вигин Землі на тлі чорноти космосу.

Нагадуємо, що перший політ космічних туристів, організований компанією Blue Origin, відбувся в липні 2021 року. Тоді в космос полетів сам Джефф Безос разом зі своїм братом. Місія NS-33 стане четвертим космічним польотом із туристами для компанії Blue Origin у 2025 році.

Також Фокус писав про те, що у квітні цього року на кораблі New Shepard у космосі побували шість жінок. Це був перший повністю жіночий екіпаж, який побував у космосі за 62 роки.