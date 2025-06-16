Эколог, пчеловод и юрист: Blue Origin показала участников 13-го полета в космос (фото)

Хотя пока что дата запуска миссии NS-33 еще не названа, стало известно, кто полетит на многоразовом космическом корабле New Shepard.

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Многоразовый космический корабль New Shepard был создан компанией Джеффа Безоса Blue Origin для того, чтобы отправлять туристов в космос. Считается, что космос начинается на высоте 100 км над поверхностью Земли, а потому туристы могут побывать на несколько километров выше этой невидимой линии, где условия позволяют находится несколько минут в невесомости. Космический корабль запускает в космос многоразовая одноступенчатая ракета-носитель, которая вскоре после старта возвращается обратно. Сам корабль с туристами возвращается с помощью парашютов через 10-12 минут после запуска, пишет Space.

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Запуск миссии NS-32 в мае этого года

Компания Blue Origin объявила о том, что уже готов экипаж миссии NS-33, в рамках которой с космодрома на западе штата Техас в ближайшем будущем отправятся в космос шесть туристов.

Миссия NS-33 названа так, потому что это будет уже 33-й запуск многоразового комического корабля New Shepard. При этом будущий полет будет 13-м для Blue Origin, который состоится с экипажем на борту корабля.

Хотя пока что дата запуска миссии NS-33 еще не названа, стало известно, кто полетит на космическом корабле New Shepard.

Экипаж миссии NS-33 компании Blue Origin Фото: Blue Origin

Элли Кюнер, эколог, исследователь, которая является членом совета директоров некоммерческой организации по охране природы Nature is Nonpartisan.

Карл Кюнер, муж Элли, а также защитник природы. Он занимает пост председателя Building and Land Technology, компании, занимающейся недвижимостью.

Леланд Ларсон, филантроп, садовод и пчеловод, ранее возглавлявший School Bus Services, Inc. и Larson Transportation Services, обе из которых являются семейными предприятиями в штате Орегон.

Фредди Ресциньо-младший, основатель, президент и генеральный директор компании Commodity Cables. Он также является профессиональным игроком в гольф.

Оволаби Салис, финансовый консультант и юрист. Он посвящает эту миссию жертвам дискриминации и нарушений гражданских прав.

Джим Ситкин, бывший адвокат, в настоящее время работающий волонтером в неправительственной организации, которая работает с государственными и общественными лидерами в Центральной Европе и странах Африки к югу от Сахары.

Полеты корабля New Shepard длятся 10–12 минут с момента старта до приземления. В течение этого короткого времени космические туристы могут находиться несколько минут в невесомости и увидеть изгиб Земли на фоне черноты космоса.

Напоминаем, что первый полет космических туристов, организованный компанией Blue Origin, состоялся в июле 2021 года. Тогда в космос полетел сам Джефф Безос вместе со своим братом. Миссия NS-33 станет четвертым космическим полетом с туристами для компании Blue Origin в 2025 году.

Также Фокус писал о том, что в апреле этого года на корабле New Shepard в космосе побывали шесть женщин. Это был первый полностью женский экипаж, побывавший в космосе за 62 года.