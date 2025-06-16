Нигде в Солнечной системе такого нет: на Плутоне обнаружили нечто необычное (фото)

Исследование Плутона показало, что высотный туман в атмосфере карликовой планеты контролирует ее климат. Новые данные дают подсказки о том, какой была атмосфера на Земле в далеком прошлом.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб подтвердили существующую теорию и обнаружили на Плутоне новый тип климата, которого нет нигде в Солнечной системе. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Live Science.

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Поверхность Плутона

Когда космический аппарат NASA "Новые горизонты" изучил Плутон с близкого расстояния в 2015 году, его данные изменили представление об этой карликовой планете. Плутон находится на расстоянии в среднем 5,9 млрд км от Земли. Дело в том, что Плутон имеет вытянутую эллиптическую орбиту, а потому во время вращения вокруг Солнца его расстояние от Земли меняется. До 2006 года Плутон был обычной планетой, самой последней в Солнечной системе, но астрономы решили, что его характеристики не подходят для такого статуса, а потому теперь это карликовая планета. Соответственно последней планетой Солнечной системы является теперь Нептун.

Кроме многих важных данных, которые предоставил ученым аппарат NASA, выяснилось, что на высоте примерно 300 км над поверхностью Плутона в атмосфере находится многослойный туман синего оттенка. Теперь новые данные подтверждают, что этот туман не является просто странным явлением, а контролирует климат карликовой планеты.

Кроме многих важных данных, которые предоставил ученым аппарат NASA, выяснилось, что на высоте примерно 300 км над поверхностью Плутона в атмосфере находится многослойный туман синего оттенка Фото: NASA

Астрономы говорят, что на Плутоне существует совершенно новый тип климата и такого нет нигде в Солнечной системе. Высотный туман на Плутоне состоит из сложных органических молекул, которые образуются в результате взаимодействия метана и азота с солнечным светом.

Впервые теория о том, что туман на Плутоне может контролировать климат карликовой планеты была предложена 8 лет назад. Моделирование ученых тогда показало, что частицы в тумане поглощают солнечный свет днем ​​и возвращают его в космос в виде инфракрасной энергии ночью. Таким образом происходит более эффективное охлаждение атмосферы Плутона, чем с помощью только одних газов. Согласно теории, это может объяснить, почему верхняя часть атмосферы Плутона имеет температуру примерно минус 203 градуса Цельсия, что на 30 градусов холоднее, чем ожидалось.

Плутон Фото: NASA

Проверить эту теорию было сложно и в этом мешал самый большой спутник Плутона Харон. Спутник вращается вокруг карликовой планеты на таком близком расстоянии, что их тепловые сигналы было сложно различить.

В 2017 году ученые заявили, что высотный туман на Плутоне должен сделать карликовую планету очень яркой в среднем инфракрасном диапазоне света. Но тогда не было таких мощных инфракрасных телескопов как Уэбб, который начал работу в 2022 году, чтобы подтвердить теорию. В ходе нового исследования астрономы смогли разделить сигналы Плутона и Харона и выяснилось, что высотный туман на Плутоне действительно ярко светится в инфракрасном свете.

Харон - самый большой спутник Плутона Фото: NASA

Астрономы считают, что нечто похожее на климатические условия на Плутоне, которые контролирует высотный туман, может существовать, например, на спутнике Нептуна под названием Тритон или спутнике Сатурна под названием Титан.

Также ученые считают, что нечто похожее могло существовать в далеком прошлом на Земле. До того, как кислород изменил атмосферу нашей планеты, возможно, Земля была окутана туманом из органических частиц. Этот туман мог помочь стабилизировать температуру на Земле и способствовать появлению и развитию первой жизни. Исследователи говорят, что изучение атмосферы Плутона может дать новое представление об условиях, которые сделали Землю пригодной для жизни.

Напоминаем, что вокруг Плутона вращается 5 спутников, а сама карликовая планета по размеру немного меньше нашей Луны.

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