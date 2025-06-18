Гість із глибокого космосу змінив клімат Землі 56 млн років тому: вчені з'ясували, чи так це

Автори дослідження вивчили ймовірність того, що зірка, яка пролітає повз Сонце на близькій відстані, могла призвести до різкого потепління на нашій планеті 56 млн років тому. Тоді зміна клімату призвела до масового вимирання.

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Хоча Сонячна система здається стабільною структурою, цю стабільність, як вважають учені, може легко зруйнувати зірка, що пролітає на близькій відстані повз Сонце. Але чи може така зірка призвести до зміни клімату на Землі? Автори дослідження, прийнятого до публікації в The Astrophysical Journal, з'ясували це, пише ScienceAlert.

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Зірка Шольца

Найвідомішим прикладом такої події є близький за космічними мірками проліт зірки Шольца, який стався 70 000 років тому. Тоді ця зірка перебувала на відстані 0,8 світлових років від нас, що в 5 разів ближче, ніж знаходиться найближча зірка Проксима Центавра. Вважається, що ця зірка пройшла через Хмару Оорта, де знаходяться довгоперіодичні комети, на краю Сонячної системи і могла виштовхнути деякі комети в бік Землі. Навіть якщо це сталося, то ми не дізнаємося про це ще кілька мільйонів років, адже стільки часу знадобиться кометам, щоб дістатися до нашої планети.

Вчені вирішили з'ясувати, чи може подібний проліт зірки вплинути на клімат Землі, змінивши її орбіту. Учені кажуть, що зірки, які пролітають поруч із Сонцем, можуть істотно вплинути не тільки на околиці Сонячної системи, а й на гігантські планети, такі як Юпітер.

Зірка Шольца — це подвійна зірка, яка зараз перебуває на відстані 20 світлових років від нас. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

Глобальне потепління на Землі з масовим вимиранням

Минулого року інша група вчених висловила припущення, що зірка, яка пролітає, могла стати причиною того, що на Землі 56 млн років тому виник палеоцен-еоценовий термічний максимум (ПЕТМ).

Тоді на планеті температура підвищилася на 5-8 градусів Цельсія за кілька тисяч років і глобальне потепління тривало протягом 200 000 років. В атмосферу й океан потрапила велика кількість вуглецю, що спричинило глобальне потепління. Багато морських істот через зниження рівня кисню вимерли, а також сильно змінилися наземні екосистеми, адже тропічні та субтропічні регіони розширилися до полюсів.

Існує кілька гіпотез, які пояснюють ПЕТМ, зокрема, припускають, що причиною були виверження вулканів, удари комет і зміна орбіти Землі.

Учені припустили, що проліт зірки посилив гравітаційний вплив найбільших планет Сонячної системи, зокрема Юпітера, що призвело до зміни орбіт менших планет, зокрема, Землі. Автори минулого дослідження дійшли висновку, що клімат на Землі різко змінився на основі масштабного моделювання сучасної Сонячної системи.

Приблизно такий вигляд мала Земля 56 млн років тому Фото: Universe Today

Чи може інша зірка змінити клімат на Землі?

Але автори нового дослідження не виявили впливу пролітаючих зірок на клімат Землі за останні 56 млн років. Однією з причин різних результатів є повнота моделей, що використовуються для розуміння прольотів зірок. Наприклад, деякі моделі Сонячної системи виключали Місяць.

Вчені кажуть, що минуле дослідження було засноване на більш спрощеній моделі Сонячної системи. Використовуючи повнішу модель, вчені показали, що близький проліт будь-якої зірки навряд чи став причиною ПЕТМ. Моделювання показало, що Місяць мав надати стабілізуючий вплив на нашу планету.

Вчені вважають, що навіть дуже близькі прольоти зірок, схоже, не мають жодного ефекту на нашу планету, хоча вони відбувалися в минулому і відбуватимуться в майбутньому.

Як уже писав Фокус, історія Землі налічує близько 4,5 мільярда років і раніше вона мала зовсім інший вигляд. Вчені показали коротке відео того, як змінювалася Земля протягом сотень тисяч років.

Також Фокус писав про те, що політ у космос небезпечний для здоров'я і люди можуть позбутися важливої частини тіла. Уже відомо, що тривале перебування в космосі може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям у людини. Тепер же вчені з'ясували, що люди в умовах космосу можуть залишитися без зубів.