Політ у космос небезпечний для здоров'я: люди можуть втратити важливу частину тіла

Уже відомо, що тривале перебування в космосі може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям у людини. Тепер же вчені з'ясували, що люди в умовах космосу можуть залишитися без зубів.

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Минулі дослідження засвідчили, що тривале перебування в умовах мікрогравітації призведе до атрофії м'язів, втрати щільності кісток, зміни зору, а також може спричинити проблеми із серцево-судинною та ендокринною системою, а також може призвести до генетичних змін у тілі людини. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у Journal of Periodontal Research, тривале перебування в космосі може становити й іншу небезпеку для здоров'я: пародонтит, серйозне і поширене захворювання, за якого запалюються ясна, а кістка, що підтримує зуби, починає руйнуватися. Учені з'ясували, що в астронавтів існує висока ймовірність втрати зубів, пише Universe Today.

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За словами вчених, вплив мікрогравітації на здоров'я людини став основою досліджень напередодні майбутніх місій на Місяць і Марс, які передбачають тривале перебування в космосі. Але раніше ніхто не вивчав вплив мікрогравітації на здоров'я порожнини рота і захворювання ясен, такі як пародонтит.

Щоб виміряти потенційний вплив тривалого космічного польоту в умовах мікрогравітації, вчені провели експерименти з мишами. Тварин розділили на дві групи, де одна піддавалася впливу імітованої мікрогравітації, а друга (контрольна група) залишалася в умовах звичайної земної гравітації.

Мікрогравітацію створили за допомогою "розвантаження задніх кінцівок", методу, за якого задні кінцівки тварини підняті, щоб запобігти навантаженню, тоді як передні кінцівки залишаються несучими. Це імітує зміщення рідини в напрямку голови, що спостерігається під час космічного польоту, включно з артеріальним і венозним кровотоком та спинномозковою рідиною.

Учені з'ясували, що в астронавтів існує висока ймовірність втрати зубів Фото: wikipedia

Обидві групи мишей були вражені пародонтитом, коли навколо зуба розмістили невелику нитку для накопичення зубного нальоту, щоб викликати запалення, яке зрештою призводить до втрати кісткової маси.

За словами вчених, контрольна група мишей показала мінімальну втрату кісткової маси, в той час як в іншої групи, яка перебувала в умовах імітованої мікрогравітації, почалося руйнування кісток. У мишей були більш серйозні пошкодження тканин, що було пов'язано з пародонтитом через зміну гравітації.

Вчені кажуть, що потрібно розробити нові стратегії щодо запобігання запалення і захворювання ясен, щоб уникнути втрати зубів у людей, які в майбутньому довго перебуватимуть у космосі.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що навіть короткі польоти в космос можуть змінити ДНК людини.

Також Фокус писав про те, що ще одне дослідження показало, що для того, щоб астронавти залишалися здоровими в космосі, їхні космічні кораблі мають бути бруднішими.

Ще Фокус писав про те, що на старій фотографії з Марса знайшли незвичайний об'єкт. Фотографія марсохода NASA Curiosity, яку знайшли нещодавно в архівах, викликала справжній ажіотаж.