Полет в космос опасен для здоровья: люди могут лишиться важной части тела

Уже известно, что длительное пребывание в космосе может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у человека. Теперь же ученые выяснили, что люди в условиях космоса могут остаться без зубов.

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Прошлые исследования показали, что длительное пребывание в условиях микрогравитации приведет к атрофии мышц, потере плотности костей, изменению зрения, а также может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой и эндокринной системой, а также может привести к генетическим изменениям в теле человека. Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Periodontal Research, длительное пребывание в космосе может представлять и другую опасность для здоровья: пародонтит, серьезное и распространенное заболевание, при котором воспаляются десны, а кость, поддерживающая зубы, начинает разрушаться. Ученые выяснили, что у астронавтов существует высокая вероятность потери зубов, пишет Universe Today.

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По словам ученых, влияние микрогравитации на здоровье человека стало основой исследований в преддверии будущих миссий на Луну и Марс, которое предусматривают длительное пребывание в космосе. Но ранее никто не изучал влияние микрогравитации на здоровье полости рта и заболевания десен, такие как пародонтит.

Чтобы измерить потенциальное влияние длительного космического полета в условиях микрогравитации, ученые провели эксперименты с мышами. Животных разделили на две группы, где одна подвергалась воздействию имитированной микрогравитации, а вторая (контрольная группа) оставалась в условиях обычной земной гравитации.

Микрогравитацию создали с помощью "разгрузки задних конечностей", метода, при котором задние конечности животного приподняты, чтобы предотвратить нагрузку, в то время как передние конечности остаются несущими. Это имитирует смещение жидкости в направлении головы, которое наблюдается во время космического полета, включая артериальный и венозный кровоток и спинномозговую жидкость.

Ученые выяснили, что у астронавтов существует высокая вероятность потери зубов Фото: wikipedia

Обе группы мышей были поражены пародонтитом, когда вокруг зуба разместили небольшую нить для накопления зубного налета, чтобы вызвать воспаление, что в конечном итоге приводит к потере костной массы.

По словам ученых, контрольная группа мышей показала минимальную потерю костной массы, в то время как у другой группы, которая находилась в условиях имитированной микрогравитации, началось разрушение костей. У мышей были более серьезные повреждения тканей, что было связано с пародонтитом из-за изменения гравитации.

Ученые говорят, что нужно разработать новые стратегии по предотвращению воспаления и заболевания десен, чтобы избежать потери зубов у людей, которые в будущем будут долго находится в космосе.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что даже короткие полеты в космос могут изменить ДНК человека.

Также Фокус писал о том, что еще одно исследование показало, что для того, чтобы астронавты оставались здоровыми в космосе их космические корабли должны быть более грязными.

Еще Фокус писал о том, что на старой фотографии с Марса нашли необычный объект. Фотография марсохода NASA Curiosity, которую нашли недавно в архивах, вызвала настоящий ажиотаж.