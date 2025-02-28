Космические корабли должны быть более грязные, чтобы астронавты оставались здоровыми

Казалось бы, логично поддерживать стерильную среду на космическом корабле или орбитальной станции, но оказывается это негативно влияет на здоровье астронавтов.

Related video

Стратегия поддержания космических кораблей максимально чистыми и стерильными, чтобы астронавты не заболели, может быть ошибочной. Ученые считают, что наша иммунная система нуждается в стимуляции определенными видами микробов, чтобы мы оставались здоровыми. Исследование опубликовано в журнале Cell, пишет New Scientist.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как уже писал Фокус, исследования показывают, что астронавты возвращаются из космоса другими людьми, ведь что-то странное происходит с их мозгом. Теперь же авторы нового исследования выяснили, что чрезмерная чистота на космических корабля их Международной космический станции (МКС) может вредить здоровью астронавтов.

Исследование показало, что на МКС существуют только те микробы, которые прибыли в космос вместе с людьми, и там не хватает микробов, с которыми сталкивается человек на Земле. Поэтому, возможно, отсутствие большого разнообразия микробов негативно влияет на иммунную систему астронавтов.

Ученые говорят, что чрезмерная стерилизация космических кораблей и орбитальной станции с одной стороны кажется оправданной, но как показывает исследование, это не лучшее решение для длительных космических миссий. Одной из причин стерилизации космических кораблей является избежание заражения астронавтов опасными патогенами.

Ученые попросили астронавтов собрать образцы с разных поверхностей на борту МКС и обнаружили, что они действительно кристально чисты с точки зрения разнообразия присутствующих микробов Фото: wikipedia

Ученые попросили астронавтов собрать образцы с разных поверхностей на борту МКС и обнаружили, что они действительно кристально чисты с точки зрения разнообразия присутствующих микробов. Ученые выяснили, что в целом человеческая кожа была основным источником микробов на всей МКС. При этом в разных частях станции были обнаружены разные микробные сообщества, и они отличались в зависимости от того, как используются эти помещения.

Ученые считают, что отсутствие воздействия обычного широкого спектра микробов на человека в космосе, может быть одной из причин существенных изменений в иммунной системе астронавтов. На МКС у астронавтов часто возникают сыпь, необычные аллергии, грибковые или бактериальные инфекции, а также активация латентных вирусов.

Поэтому ученые считают, что нужно сделать космические корабли и орбитальную станцию более грозными, чтобы иммунная система астронавтов работала так, как нужно. То есть нужно, чтобы там было большее разнообразие микробов, но они не должны быть патогенами, вызывающими болезни.

Это можно сделать, например, с помощью нанесения бактерий, таких как Bacillus subtilis, на поверхности вместо дезинфицирующих средств, говорят ученые. Эти бактерии уже широко используется из-за своей противогрибковой активности. Но есть и много других способов улучшить иммунную систему астронавтов, а значит и их здоровье. Но для этого нужно уменьшить уровень стерилизации космических кораблей и МКС.

Как уже писал Фокус, ученые создали сверхзвуковой двигатель, позволяющий самолету в 16 раз превысить скорость звука. Китайские ученые провели успешное испытание реактивного двигателя, который может позволить самолету достичь скорости почти 20 000 км/ч.