Космічні кораблі мають бути брудніші, щоб астронавти залишалися здоровими

Здавалося б, логічно підтримувати стерильне середовище на космічному кораблі або орбітальній станції, але виявляється, це негативно впливає на здоров'я астронавтів.

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Стратегія підтримання космічних кораблів максимально чистими і стерильними, щоб астронавти не захворіли, може бути помилковою. Вчені вважають, що наша імунна система потребує стимуляції певними видами мікробів, щоб ми залишалися здоровими. Дослідження опубліковано в журналі Cell, пише New Scientist.

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Як уже писав Фокус, дослідження показують, що астронавти повертаються з космосу іншими людьми, адже щось дивне відбувається з їхнім мозком. Тепер же автори нового дослідження з'ясували, що надмірна чистота на космічних кораблях їхньої Міжнародної космічний станції (МКС) може шкодити здоров'ю астронавтів.

Дослідження показало, що на МКС існують тільки ті мікроби, які прибули в космос разом із людьми, і там не вистачає мікробів, з якими стикається людина на Землі. Тому, можливо, відсутність великої різноманітності мікробів негативно впливає на імунну систему астронавтів.

Науковці кажуть, що надмірна стерилізація космічних кораблів та орбітальної станції з одного боку видається виправданою, але як показує дослідження, це не найкраще рішення для тривалих космічних місій. Однією з причин стерилізації космічних кораблів є уникнення зараження астронавтів небезпечними патогенами.

Вчені попросили астронавтів зібрати зразки з різних поверхонь на борту МКС і виявили, що вони справді кришталево чисті з погляду різноманітності присутніх мікробів Фото: wikipedia

Вчені попросили астронавтів зібрати зразки з різних поверхонь на борту МКС і виявили, що вони справді кришталево чисті з погляду розмаїття мікробів. Вчені з'ясували, що загалом людська шкіра була основним джерелом мікробів на всій МКС. При цьому в різних частинах станції було виявлено різні мікробні спільноти, і вони відрізнялися залежно від того, як використовуються ці приміщення.

Вчені вважають, що відсутність впливу звичайного широкого спектра мікробів на людину в космосі, може бути однією з причин істотних змін в імунній системі астронавтів. На МКС в астронавтів часто виникають висипання, незвичайні алергії, грибкові або бактеріальні інфекції, а також активація латентних вірусів.

Тому вчені вважають, що потрібно зробити космічні кораблі та орбітальну станцію більш грізними, щоб імунна система астронавтів працювала так, як потрібно. Тобто потрібно, щоб там було більше розмаїття мікробів, але вони не мають бути патогенами, що спричиняють хвороби.

Це можна зробити, наприклад, за допомогою нанесення бактерій, таких як Bacillus subtilis, на поверхні замість дезінфікуючих засобів, кажуть учені. Ці бактерії вже широко використовується через свою протигрибкову активність. Але є й багато інших способів поліпшити імунну систему астронавтів, а отже, і їхнє здоров'я. Але для цього потрібно зменшити рівень стерилізації космічних кораблів і МКС.

Як уже писав Фокус, вчені створили надзвуковий двигун, що дозволяє літаку в 16 разів перевищити швидкість звуку. Китайські вчені провели успішне випробування реактивного двигуна, який може дозволити літаку досягти швидкості майже 20 000 км/год.