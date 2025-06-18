На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект: почему NASA его не уничтожило (фото)

Старая фотография марсохода NASA Curiosity, которую нашли недавно в архивах, вызвала настоящий ажиотаж. На снимке с поверхности Марса виден “гриб”, который затерялся среди камней планеты.

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Снимок был сделан марсоходом Curiosity еще 19 сентября 2013 года, но был совсем недавно найден в архивах NASA охотником за НЛО Скоттом Уорингом, пишет Daily Mail.

“У этого объекта имеется изогнутая ножка, совсем такая же, как и у грибов на Земле. Я не уверен, как или почему NASA могло пропустить такое... ведь миссия NASA — найти жизнь на других планетах и ​​лунах”, - написал Уоринг.

Несмотря на спекуляции и теории заговора, которые вспыхнули вокруг такой “находки”, ученые говорят, что объект имеет более простое объяснение.

Известно, что марсоход Curiosity отправился на Марс в 2011 году, чтобы найти на планете условия, которые бы подходили для развития микроскопической жизни. Но десятилетия поисков на Красной планете не увенчались успехом, марсоход Curiosity так и не нашел доказательств того, что Марс был или до сих пор является домом для какой-либо жизни. Но это не остановило разного рода спекуляции на тему марсианской жизни.

Уоринг утверждает, что скалистая структура — это гриб, который “явно вырос из марсианской почвы”.

"Гриб вырос" из марсианской почвы Фото: NASA/JPL-Caltech

“NASA должно было его ткнуть, ударить или опрокинуть, или же разрезать с помощью инструментов Curiosity. По крайней мере, они могли бы использовать тот лазер за миллионы долларов, которым крошат камни”, - добавил уфолог.

По словам же планетарного физика из Бирмингемского университета Гарета Дорриана, это просто “плоский, дисковидный камень, который лежит на меньшем камне снизу”.

“Изначально оба камня не находились в таком положении, а больше походили на два камня в пустыне. Но со временем ветер постепенно мог сдуть песок и пыль, сформировав такую необычную форму”, - говорит Дорриан.

"Гриб" скорее всего, является конкрецией Фото: NASA/JPL-Caltech

Также такой “гриб” может оказаться геологической структурой, которые называются конкрециями. Они могли образоваться на Марсе миллиарды лет назад, когда там была жидкая вода. Дело в том, что когда вода течет сквозь осадок, она растворяет минералы и оставляет более твердый блок. Поскольку такие блоки тверже окружающей породы, они часто остаются стоять на поверхности.

Как и скальные шпили Худу на американском юго-западе, такие структуры часть принимают форму гриба, потому как ветер выветривает более мягкую коренную породу, оставляя тонкую ножку.

Дорриан говорит, что одной из причин, почему Curiosity не остановился для исследования объекта, может быть то, что такие структуры распространены на Марсе.

Ученые подчеркивает, что даже если бы на Марсе была жизнь, то шансы обнаружить ее на поверхности Красной планеты крайне малы. Атмосферное давление на поверхности Марса равняется земному на высоте более 30 км, а это означает, что атмосфера очень разряжена. Это позволяет потоку из ультрафиолета и космическим лучам постоянно бомбардировать поверхность планеты.

“Давно известно, что такая комбинация повреждает молекулы, такие как ДНК, и в мгновение ока стерилизует поверхность”, - говорит планетолог.

Более того, температура над марсианской поверхностью делает невозможным выживание любого организма. Температура на планете колеблется от 20°C днем ​​до -100°C ночью.

“Ни одна известная форма жизни не может одновременно переносить такие экстремальные температуры, уровни радиации и низкое атмосферное давление, включая грибы. Если жизнь действительно существует на Марсе, она, скорее всего, будет обнаружена под землей”, - подытожил эксперт.

Напомним, на снимках марсохода Perseverance продолжает появляться один и тот же объект. В папке с необработанными снимками марсохода NASA Perseverance можно найти странное изображение: крошечный, замысловатый лабиринт, который выгравирован на небольшой пластине.