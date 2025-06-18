На старому фото Curiosity з Марса знайшли незвичайний об'єкт: чому NASA його не знищило (фото)

Старе фото марсохода NASA Curiosity, яке знайшли нещодавно в архівах, викликало справжній ажіотаж. На знімку з поверхні Марса видно "гриб", який загубився серед каміння планети.

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Знімок був зроблений марсоходом Curiosity ще 19 вересня 2013 року, але його зовсім нещодавно знайшов в архівах NASA мисливець за НЛО Скотт Ворінг, пише Daily Mail.

"У цього об'єкта є вигнута ніжка, зовсім така сама, як і у грибів на Землі. Я не впевнений, як або чому NASA могло пропустити таке... адже місія NASA — знайти життя на інших планетах і місяцях", — написав Ворінг.

Попри спекуляції та теорії змови, які спалахнули навколо такої "знахідки", вчені кажуть, що об'єкт має більш просте пояснення.

Відомо, що марсохід Curiosity вирушив на Марс у 2011 році, щоб знайти на планеті умови, які б підходили для розвитку мікроскопічного життя. Але десятиліття пошуків на Червоній планеті не увінчалися успіхом, марсохід Curiosity так і не знайшов доказів того, що Марс був або й досі є домівкою для будь-якого життя. Але це не зупинило різного роду спекуляції на тему марсіанського життя.

Ворінг стверджує, що скеляста структура — це гриб, який "явно виріс із марсіанського ґрунту".

"Гриб виріс" із марсіанського ґрунту Фото: NASA/JPL-Caltech

"NASA повинно було його ткнути, вдарити або перекинути, або ж розрізати за допомогою інструментів Curiosity. Принаймні, вони могли б використати той лазер за мільйони доларів, яким кришать каміння", — додав уфолог.

За словами ж планетарного фізика з Бірмінгемського університету Гарета Дорріана, це просто "плоский, дископодібний камінь, який лежить на меншому камені знизу".

"Спочатку обидва камені не перебували в такому положенні, а більше були схожі на два камені в пустелі. Але з часом вітер поступово міг здути пісок і пил, сформувавши таку незвичайну форму", — каже Дорріан.

"Гриб", найімовірніше, є конкрецією Фото: NASA/JPL-Caltech

Також такий "гриб" може виявитися геологічною структурою, які називаються конкреціями. Вони могли утворитися на Марсі мільярди років тому, коли там була рідка вода. Річ у тім, що коли вода тече крізь осад, вона розчиняє мінерали і залишає більш твердий блок. Оскільки такі блоки твердіші за навколишню породу, вони часто залишаються стояти на поверхні.

Як і скельні шпилі Худу на американському південному заході, такі структури частково набувають форми гриба, бо вітер вивітрює м'якшу корінну породу, залишаючи тонку ніжку.

Дорріан каже, що однією з причин, чому Curiosity не зупинився для дослідження об'єкта, може бути те, що такі структури поширені на Марсі.

Вчені підкреслюють, що навіть якби на Марсі було життя, то шанси виявити його на поверхні Червоної планети вкрай малі. Атмосферний тиск на поверхні Марса дорівнює земному на висоті понад 30 км, а це означає, що атмосфера дуже розряджена. Це дає змогу потоку з ультрафіолету і космічним променям постійно бомбардувати поверхню планети.

"Давно відомо, що така комбінація пошкоджує молекули, як-от ДНК, і в одну мить стерилізує поверхню", — каже планетолог.

Ба більше, температура над марсіанською поверхнею унеможливлює виживання будь-якого організму. Температура на планеті коливається від 20°C вдень до -100°C вночі.

"Жодна відома форма життя не може одночасно переносити такі екстремальні температури, рівні радіації та низький атмосферний тиск, включно з грибами. Якщо життя дійсно існує на Марсі, його, найімовірніше, буде виявлено під землею", — підсумував експерт.

Нагадаємо, на знімках марсохода Perseverance продовжує з'являтися один і той самий об'єкт. У папці з необробленими знімками марсохода NASA Perseverance можна знайти дивне зображення: крихітний, хитромудрий лабіринт, який вигравіруваний на невеликій пластині.