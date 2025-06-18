1,8 млрд років історії Землі в одній хвилині: якою була планета сотні тисяч років тому (відео)

Історія Землі налічує близько 4,5 мільярда років і за цей час наша планета зазнала безліч змін — на початку свого шляху планета, яку ми вважаємо домівкою, виглядала зовсім інакше. Вчені показали коротке відео того, як змінювалася Земля протягом сотень тисяч років.

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Наше сприйняття землі під нашими ногами може припускати, що Земля — щось статичне, однак насправді ніщо не залишається незмінним надовго, навіть, здавалося б, тверда кора планети. По суті, Земля являє собою глобулу кори, що постійно змінює форму і плаває навколо розплавленої сфери мантії й металів, пише IFLScience.

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1,8 млрд років історії Землі в одній хвилині

У новому дослідженні вченим вдалося чудово проілюструвати цю ідею за допомогою 1-хвилинного відео, що показує рух тектонічних і плитових кордонів Землі за останні 1,8 мільярда років. Відео є результатом спільної роботи австралійських і китайських геологів, які вдосконалили більш ранні моделі еволюції тектонічних і плитових кордонів з використанням нових геофізичних даних і більш досконалого програмного забезпечення для моделювання.

Відео починається з 21 століття, коли на планеті присутні всі континенти, відомі нам сьогодні — Північна Америка, Південна Америка, Європа, Азія, Африка, Австралія та Антарктида — і рухається назад у часі.

Уже через кілька мільйонів років континентальні плити починають згинатися і стискатися одна з одною. Близько 200 мільйонів років тому можна спостерігати виникнення Пангеї, суперконтиненту, пов'язаного з епохою динозаврів, який був створений приблизно 335 мільйонів років тому.

У міру того як пролітають мільйони років, відео показує створення інших суперконтинентів і тектонічних розколів. Наприклад, суперконтинент Родінія, який був створений в результаті розколу старішого суперконтиненту під назвою Нуна близько 1,35 мільярда років тому.

"Нудний мільярд" в історії Землі

Геологічний період між 1,8 мільярда і 0,8 мільярда років тому іноді називають "нудним мільярдом", тому що деякі моделі припускають, що це період відносної тектонічної стабільності з невеликим рухом. Однак нова модель учених припускає, що ця оцінка не зовсім правильна. Насправді "нудний мільярд" був тривалим періодом динамічної геологічної активності.

Утім, це не кінець історії тектонічних плит планети — поверхня Землі все ще зазнає радикальних змін, хоча й дуже повільно. Наприклад, у 2017 році мікроконтинент Зеландія, який відокремився від Гондвани близько 80 мільйонів років тому, був офіційно визнаний континентом, але зараз він практично затоплений.

Як зовнішній вигляд Землі зміниться в майбутньому

Ще однією яскравою ілюстрацією того, що планета перебуває в постійному русі, є колосальний розлом в Африці, який тягнеться вниз на тисячі кілометрів через Ефіопію, Кенію, Демократичну Республіку Конго, Уганду, Руанду, Бурунді, Замбію, Танзанію, Малаві та Мозамбік. Через 5-10 мільйонів років цей розлом, що зростає, може призвести до того, що частина Східної Африки відколеться від решти континенту. Передбачається, що врешті-решт це призведе до утворення нового океану, розташованого між двома масивами суші.

Деякі вчені також припускають, що в довгостроковій перспективі такі ж масштабні зміни, ймовірно, відбудуться і в Середземному морі. Причина в тому, що дві з найбільших тектонічних плит Землі зіштовхуються в суперсповільненому режимі, і врешті-решт це може призвести до того, що Середземноморський басейн може бути стертий з лиця Землі.

Ще більш екстремальні зміни, як передбачається, спостерігатимуться в далекому майбутньому. Моделювання тектонічного руху показало, що приблизно через 200 мільйонів років на планеті з'явиться новий суперконтинент. Одна з ідей передбачає утворення суперконтиненту під назвою "Амасія", в якому всі континенти, крім Антарктиди, можуть збитися разом навколо Північного полюса. Інший можливий сценарій — "Ауріка", у якому земля зібрана на екваторі.

Раніше Фокус писав про те, що наймолодший і найзагадковіший континент Землі ледь можна розгледіти: 95% поверхні приховані від очей.