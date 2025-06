Наймолодший і найзагадковіший континент Землі ледь можна розгледіти: 95% поверхні приховані від очей

Століттями вчені вивчають планету, яку ми вважаємо домівкою, але нам все ще надто мало відомо про неї: лише менш ніж 10 років тому дослідники офіційно визнали існування ще одного континенту Землі.

Вчені часто говорять, що нам відомо більше про поверхню Місяця, ніж про дно Світового океану, але поверхня планети все ще може нас здивувати. Наприклад, лише у 2017 році нам вдалося офіційно підтвердити існування найменшого континенту планети. Він відомий як Те Ріу-а-Мауї, або Зеландія, і затиснутий між Австралією, Євразією та Північною Америкою. Континент також є найменшим, наймолодшим і найтоншим з усіх континентів, про це йдеться в журналі New Zealand Journal of Geology and Geophysics, пише IFLScience.

Найзагадковіший континент Землі

Відомо, що Зеландія розташована в Південній півкулі та має площу близько 5 мільйонів квадратних кілометрів, але 95% її поверхні приховано під водою. Єдине, що ми можемо побачити з поверхні континенту — Нова Зеландія та Нова Каледонія, де розташовані деякі з найчудовіших пейзажів планети.

У новому дослідженні вчені розглянули десятиліття досліджень і простежили історію Зеландії від її гондванських часів до сучасної епохи — життя наймолодшого континенту планети виявилося доволі цікавим.

За словами автора огляду, геолога доктора Ніка Мортімера, в результаті їм з колегами вдалося скласти найповніший огляд геології Зеландії площею 5 мільйонів квадратних кілометрів, який сьогодні на 95% затоплений.

Відомий як Те Ріу-а-Мауї, він включає острови Нова Зеландія і Нова Каледонія Фото: Nick Mortimer

Історія наймолодшого континенту Землі

Протягом більшої частини останніх 500 мільйонів років Зеландія була частиною південного континенту Гондвана. Однак близько 85-60 мільйонів років тому Зеландія відокремилася від суперконтиненту, щоб стати незалежною. З моменту її максимального затоплення 25 мільйонів років тому рухи на кордонах плит створили Північні та Південні острови.

Континент Зеландія також вирізняється з-поміж інших континентів планети тим, що має лише дуже невеликі масиви суші з дуже широкими підводними континентальними шельфами. Саме тому так багато поверхні континенту сьогодні перебуває під водою, як порівняти з іншими континентами, що мають великі масиви суші та вузькі підводні континентальні шельфи.

Попередні дослідження вже показали, що Зеландія геологічно складна, а межа між Тихоокеанською та Австралійською тектонічними плитами проходить прямо через неї. Це пояснює, чому ми часто бачимо землетруси та вибуховий вулканізм у певних регіонах, що робить її цінним ресурсом для розуміння ризику майбутніх стихійних лих, а також геологічного минулого континенту.

Близько 80 мільйонів років тому Зеландія відокремилася від суперконтиненту Фото: Nick Mortimer

Чому наймолодший континент такий важливий для науки?

За словами професора палеонтології та стратиграфії в Університеті Те Херенга Вака Вікторія у Веллінгтоні Джеймса Кпемптона, попри неймовірно цінні зразки керна й океанічних островів, саме Зеландія сьогодні є найбільшим джерелом зразків матеріалів, які стосуються тектонічного, океанографічного, кліматичного та біологічного розвитку Тихоокеанської півкулі.

Дослідники зазначають, що шари Зеландії документують причини та регіональні наслідки збурень у системі Землі — по суті, це єдині експерименти, що розкривають реакцію нашого життя, океанів і клімату на збурення різного масштабу, причини та швидкості. Геологічний літопис Зеландії — це глобально важлива частина головоломки системи Землі, як вважають учені.

Зазначимо, що вперше про присвоєння Зеландії статусу континенту заговорили ще близько 150 років тому, проте лише нещодавно вченим вдалося зібрати достатньо доказів, щоб зробити це офіційно. Мортімер вважає, що це багато в чому завдяки появі супутникових технологій і морських геологічних даних.

