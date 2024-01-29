З води стирчить тільки тім'ячко: названо перший континент Землі, який повністю нанесено на карту

Дослідники назвали континент, який було повністю нанесено на карту, зокрема і його фундамент до кордону з океаном.

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Зеландія існує вже близько 60 мільйонів років, відколи відокремилася від суперконтиненту Гондвана. Цей масив земної кори майже повністю занурений у воду, а тому офіційно до 2017 року його навіть не вважали континентом. Однак сьогодні Зеландія переживає свого роду "відродження", принаймні в дослідницькому сенсі, пише IFLScience.

Тепер дослідники заявляють, що Зеландія стала першим континентом, який був повністю нанесений на карту. За словами провідного автора дослідження Ніка Мортімера, створити карту Зеландії було надзвичайно складно до того, як вона офіційно стала континентом. Основна проблема полягає в тому, що майже 95% Зеландії знаходиться під товщею води, а тому вченим складно досліджувати важко досліджувані підводні шельфи.

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На щастя, вченим все ж вдалося завершити картографування континенту площею 5 мільйонів квадратних кілометрів. Тепер, за словами Мортімера, Зеландія офіційно стала першим континентом Землі, осадові басейни та вулканічні породи, що становлять фундамент континенту, було нанесено на карту.

Більш ранні дослідження вже показали, що кора Зеландії тонша за кору більшості інших континентів, проте вчені досі не знають, що саме спричинило її витончення. Утім, нові магнітні дослідження припускають, що потенційною причиною потоншання міг бути гігантський вулканічний регіон, що існував тут раніше.

За словами Мортімера, вони з колегами вважають, що регіон "загорівся" між 100 і 60 мільйонами років тому, коли Зеландія відокремилася від Гондвани. Вчені вважають, що в цей період, який тривав 40 мільйонів років, розплавлена магма виливалася з тріщин, унаслідок чого континент розтягувався і стоншувався.

Співавторка дослідження Ванда Стратфорд вважає, що до цього моменту роль магми в розпаді Гондвани недооцінювалася, проте тепер все змінилося. Команда також використовувала датування і хімічний аналіз, унаслідок чого їм вдалося розкрити повну карту ще однієї ключової історії Зеландії — її гранітного хребта протяжністю 4000 кілометрів.

Попри безліч факторів, які вдалося відкрити вченим, Мортімер зазначає, що їм ще належить відкрити й вивчити багато чого. Наприклад, як і чому відбулися основні геологічні події, що сформували Зеландію.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли на Землі загублені гори протяжністю 8 тис. км.