Самый молодой и загадочный континент Земли едва можно разглядеть: 95% поверхности скрыты от глаз

Столетиями ученые изучают планету, которую мы считаем домом, но нам все еще слишком мало известно о ней: лишь менее 10 лет назад исследователи официально признали существование еще одного континента Земли.

Ученые часто говорят, что нам известно больше о поверхности Луны, чем о дне Мирового океана, но поверхность планеты все еще может нас удивить. Например, лишь в 2017 году нам удалось официально подтвердить существование самого маленького континента планеты. Он известен как Те Риу-а-Мауи, или Зеландия, и зажат между Австралией, Евразией и Северной Америкой. Континент также представляет собой самый маленький, молодой и тонкий из всех континентов, об этом говорится в журнале New Zealand Journal of Geology and Geophysics, пишет IFLScience.

Самый загадочный континент Земли

Известно, что Зеландия находится в Южном полушарии и имеет площадь около 5 миллионов квадратных километров, но 95% его поверхности скрыто под водой. Единственное, что мы можем увидеть с поверхности континента — Новая Зеландия и Новая Каледония, где находятся некоторые из самых замечательных пейзажей планеты.

В новом исследовании ученые рассмотрели десятилетия исследований и проследили историю Зеландии от ее гондванских истоков до современной эпохи — жизнь самого молодого континента планеты оказалась довольно интересной.

По словам автора обзора, геолога доктора Ника Мортимера, в результате им с коллегами удалось составить самый полный обзор геологии Зеландии площадью 5 миллионов квадратных километров, который сегодня на 95% затоплен.

Известный как Те Риу-а-Мауи, он включает острова Новая Зеландия и Новая Каледония Фото: Nick Mortimer

История самого молодого континента Земли

В течение большей части последних 500 миллионов лет Зеландия являлась частью южного континента Гондвана. Однако около 85-60 миллионов лет назад Зеландия отделилась от суперконтинента, чтобы стать независимой. С момента ее максимального затопления 25 миллионов лет назад движения на границах плит создали Северные и Южные острова.

Континент Зеландия также выделяется среди других континентов планеты тем, что имеет только очень небольшие массивы суши с очень широкими подводными континентальными шельфами. Именно поэтому так много поверхности континента сегодня находится под водой в сравнении с другими континентами, имеющими большие массивы суши и узкие подводные континентальные шельфы.

Предыдущие исследования уже показали, что Зеландия геологически сложна, а граница между Тихоокеанской и Австралийской тектоническими плитами проходит прямо через нее. Это объясняет, почему мы часто видим землетрясения и взрывной вулканизм в определенных регионах, что делает ее ценным ресурсом для понимания риска будущих стихийных бедствий, а также геологического прошлого континента.

Около 80 миллионов лет назад Зеландия отделилась от суперконтинента Фото: Nick Mortimer

Почему самый молодой континент так важен для науки?

По словам профессора палеонтологии и стратиграфии в Университете Те Херенга Вака Виктория в Веллингтоне Джеймса Кпэмптона, несмотря на невероятно ценные образцы керна и океанических островов, именно Зеландия сегодня представляет собой крупнейший источник образцов материалов, относящихся к тектоническому, океанографическому, климатическому и биологическому развитию Тихоокеанского полушария.

Исследователи отмечают, что слои Зеландии документируют причины и региональные последствия возмущений в системе Земли — по сути, это единственные эксперименты, раскрывающие реакцию нашей жизни, океанов и климата на возмущения разного масштаба, причины и скорости. Геологическая летопись Зеландии — это глобально важная часть головоломки системы Земли, как считают ученые.

Отметим, что впервые о присвоении Зеландии статуса континента заговорили еще около 150 лет назад, однако лишь недавно ученым удалось собрать достаточно доказательств, чтобы сделать это официально. Мортимер считает, что это во многом благодаря появлению спутниковых технологий и морских геологических данных.

