Неуловимая Зеландия. Невидимый восьмой континент Земли на самом деле существует: почему его не видно

Историческая карта мира не всегда была такой полной, как сегодня. На протяжении веков бесстрашные исследователи отправлялись в путешествия, жертвуя своим временем, ресурсами и даже жизнью, чтобы заполнить географические пустоты.

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Гонка за знаниями привела к неоднозначным результатам. В то время как некоторые экспедиции приносили правильные результаты, другие заканчивались ложными интерпретациями. На протяжении веков на древних картах изображали гипотетические регионы Южного полушария. Примечательно, что эти догадки просуществовали вплоть до недавних времен, не подвергаясь исчерпывающим попыткам проверки. В нашем настоящем многое остается окутанным неопределенностью, пишет IFLScience.

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Появление географических открытий

Эпоха географических открытий началась с непоколебимой веры в способность эмпирической проверки и точных измерений создавать новые и усовершенствованные представления о Земле. Однако многие картографы продолжали переплетать эмпирические данные и современные измерения с элементами, унаследованными от устаревших карт.

Эти карты, которые часто называют mappa mundi, объединяли грани известного мира с мифологическими или фантастическими элементами до такой степени, что отличить факт от вымысла было очень сложно.

Terra Australis Incognita является показательным примером. Этот вероятный суходол, который, как считалось, занимает значительную часть Южного полушария, воспринимали как противовес известному распределению земель в Северном полушарии. Идея заключалась в том, что Terra Australis служила необходимым противовесом для поддержания глобального равновесия.

Хотя упоминания об этом гипотетическом континенте появились еще в античности, он занял видное место на многих средневековых и раннемодерных картах, просуществовав вплоть до 18 века. На протяжении веков исследователи усердно искали Terra Australis, но их усилия не приносили никаких плодов.

В 1769 году капитан Джеймс Кук отправился на корабле "Эндевор" в Тихий океан не только для того, чтобы наблюдать за прохождением Венеры, но и для того, чтобы убедиться в существовании этого долгожданного суши.

Экспедиция Кука включала исследование побережья Новой Зеландии, которое завершилось осознанием того, что эта территория не связана с искомой сушей.

Открытие Зеландии — скрытого континента

В 2017 году мир поразило открытие восьмого, до сих пор неизвестного континента на Земле. Оказывается, догадки капитана Кука были правильными, хотя и с небольшим отклонением. Зеландия, известная как Те-Риу-а-Мауи на языке маори, — это обширный сухопутный массив, расположенный преимущественно под юго-западной частью Тихого океана.

Охватывая примерно 5 миллионов квадратных километров — примерно две трети площади Австралии — Зеландия является самым маленьким, самым тонким и самым молодым континентом планеты.

Предположение о субаквальном существовании Зеландии возникло из наблюдений сэра Джеймса Гектора, шотландского натуралиста. Он пришел к выводу, что Новая Зеландия — это "остатки горной цепи, которая образовывала гребень большой континентальной области, простиравшейся далеко на юг и восток, и что сейчас погружена под воду".

В 1960-х годах геологическое определение континента было уточнено, подчеркивая значительные размеры, возвышенный рельеф, толстую земную кору и геологическое разнообразие. Эта вновь обретенная ясность позволила геологам начать поиск обоснования.

В 1995 году американский геофизик пересмотрел эту концепцию, окрестив ее "Зеландией". Этот термин вызвал новый энтузиазм к исследованиям, который еще больше разгорелся после того, как Организация Объединенных Наций ввела Конвенцию по морскому праву.

Эта правовая доктрина предоставила государствам право претендовать на территорию, простирающуюся от их исключительной экономической зоны и "расширенного континентального шельфа", вместе со связанными с ними ресурсами.

Итак, у Новой Зеландии были веские мотивы для того, чтобы тщательно исследовать окружающие пространства. Постепенно накопленные результаты анализа горных пород и спутниковые данные объединились, чтобы раскрыть существование континента.

Восьмой континент

Шесть лет прошло со времени признания этого скрытого континента, но многочисленные загадки до сих пор остаются невыясненными. Преимущественно трудности возникают из-за недоступности, вызванной его погружением под более чем километровый слой воды.

Очевидно, Зеландия когда-то была неотъемлемой частью суперконтинента Гондваны. Примерно 85 миллионов лет назад тектонические силы организовали его фрагментацию, в результате чего образовалось Тасманово море.

Тонкости этого процесса остаются непостижимыми, так же как и чрезвычайная тонкость суши и ее сопротивление фрагментации. Не меньшее удивление вызывает неопределенность относительно исторического водного статуса Зеландии — всегда ли она была под водой, или все же вышла на поверхность океана?

Пока недостаточное количество окаменелостей мешает дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Однако, соблазнительные подсказки появляются благодаря остаткам завроподов и потенциального анкилозавра, найденных в Новой Зеландии в 1990-х годах.

Дальнейшая интрига возникла в 2006 году, когда на островах Чатем была найдена кость, связанная с вероятным аллозавром. Интересно, что каждая из этих находок датируется временем отделения Зеландии от Гондваны.

Ранее Фокус писал, что география могла быть другой: средневековый картограф вошел в историю из-за неправильной карты.