1,8 млрд лет истории Земли в одной минуте: какой была планета сотни тысяч лет назад (видео)

История Земли насчитывает около 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета претерпела множество изменений — в начале своего пути планета, которую мы считаем домом, выглядела совсем иначе. Ученые показали короткое видео того, как менялась Земля в течение сотен тысяч лет.

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Наше восприятие земли под нашими ногами может предполагать, что Земля — нечто статичное, однако на самом деле ничто не остается неизменным надолго, даже, казалось бы, твердая кора планеты. По сути, Земля представляет собой постоянно меняющую форму глобулу коры, плавающей вокруг расплавленной сферы мантии и металлов, пишет IFLScience.

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1,8 млрд лет истории Земли в одной минуте

В новом исследовании ученым удалось прекрасно проиллюстрировать эту идею с помощью 1-минутного видео, показывающего движение тектонических и плитовых границ Земли за последние 1,8 миллиарда лет. Видео является результатом совместной работы австралийских и китайских геологов, которые усовершенствовали более ранние модели эволюции тектонических и плитовых границ с использованием новых геофизических данных и более совершенного программного обеспечения для моделирования.

Видео начинается с 21 века, когда на планете присутствуют все континенты, известные нам сегодня — Северная Америка, Южная Америка, Европа, Азия, Африка, Австралия и Антарктида — и движется назад во времени.

Уже через несколько миллионов лет континентальные плиты начинают изгибаться и сжиматься друг с другом. Около 200 миллионов лет назад можно наблюдать возникновение Пангеи, суперконтинента, связанного с эпохой динозавров, который был создан примерно 335 миллионов лет назад.

По мере того как пролетают миллионы лет, видео показывает создание других суперконтинентов и тектонических расколов. Например, суперконтинент Родиния, который был создан в результате раскола более старого суперконтинента под названием Нуна около 1,35 миллиарда лет назад.

"Скучный миллиард" в истории Земли

Геологический период между 1,8 миллиарда и 0,8 миллиарда лет назад иногда называют "скучным миллиардом", потому что некоторые модели предполагают, что это период относительной тектонической стабильности с небольшим движением. Однако новая модель ученых предполагает, что эта оценка не совсем верна. На самом деле "скучный миллиард" был длительным периодом динамической геологической активности.

Впрочем, это не конец истории тектонических плит планеты — поверхность Земли все еще претерпевает радикальные изменения, хотя и очень медленно. Например, в 2017 году микроконтинент Зеландия, который отделился от Гондваны около 80 миллионов лет назад, был официально признан континентом, но сейчас он практически затоплен.

Как внешний вид Земли изменится в будущем

Еще одной яркой иллюстрацией того, что планета находится в постоянном движении, является колоссальный разлом в Африке, который тянется вниз на тысячи километров через Эфиопию, Кению, Демократическую Республику Конго, Уганду, Руанду, Бурунди, Замбию, Танзанию, Малави и Мозамбик. Через 5–10 миллионов лет этот растущий разлом может привести к тому, что часть Восточной Африки отколется от остальной части континента. Предполагается, что в конце концов это приведет к образованию нового океана, расположенного между двумя массивами суши.

Некоторые ученые также предполагают, что в долгосрочной перспективе такие же масштабные изменения, вероятно, произойдут и в Средиземном море. Причина в том, что две из крупнейших тектонических плит Земли сталкиваются в суперзамедленном режиме и в конце концов это может привести к том, что Средиземноморский бассейн может быть стерт с лица Земли.

Еще более экстремальные изменения, как предполагается, будут наблюдаться в далеком будущем. Моделирование тектонического движения показало, что примерно через 200 миллионов лет на планете появится новый суперконтинент. Одна из идей предполагает образование суперконтинента под названием "Амасия", в котором все континенты, кроме Антарктиды, могут сбиться вместе вокруг Северного полюса. Другой возможный сценарий — "Аурика", в котором земля собрана на экваторе.

Ранее Фокус писал о том, что самый молодой и загадочный континент Земли едва можно разглядеть: 95% поверхности скрыты от глаз.