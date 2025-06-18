Гость из глубокого космоса изменил климат Земли 56 млн лет назад: ученые выяснили, так ли это

Авторы исследования изучили вероятность того, что пролетающая мимо Солнца на близком расстоянии звезда, могла привести к резкому потеплению на нашей планете 56 млн лет назад. Тогда смена климата привела к массовому вымиранию.

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Хотя Солнечная система кажется стабильной структурой, эту стабильность, как считают ученые может легко разрушить пролетающая на близком расстоянии мимо Солнца звезда. Но может ли такая звезда привести к изменению климата на Земле? Авторы исследования, принятого к публикации в The Astrophysical Journal, выяснили это, пишет ScienceAlert.

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Звезда Шольца

Самым известным примером такого события является близкий по космическим меркам пролет звезды Шольца, который произошел 70 000 лет назад. Тогда эта звезда находилась на расстоянии 0,8 световых лет от нас, что в 5 раз ближе, чем находится самая близкая звезда Проксима Центавра. Считается, что эта звезда прошла через Облако Оорта, где находятся долгопериодические кометы, на краю Солнечной системы и могла вытолкнуть некоторые кометы в сторону Земли. Даже если это произошло, то мы не узнаем об этом еще несколько миллионов лет, ведь столько времени потребуется кометам, чтобы добраться к нашей планете.

Ученые решили выяснить, может ли подобный пролет звезды повлиять на климат Земли, изменив ее орбиту. Ученые говорят, что пролетающие рядом с Солнцем звезды могут оказать существенное влияние не только на окраины Солнечной системы, но и на гигантские планеты, такие как Юпитер.

Звезда Шольца - это двойная звезда, которая сейчас находится на расстоянии 20 световых лет от нас. Иллюстрация Фото: ScienceAlert

Глобальное потепление на Земле с массовым вымиранием

В прошлом году другая группа ученых высказала предположение, что пролетающая звезда могла стать причиной того, что на Земле 56 млн лет назад возник палеоцен-эоценовый термический максимум (ПЭТМ).

Тогда на планете температура повысилась на 5-8 градусов Цельсия за несколько тысяч лет и глобальное потепление продолжалось в течение 200 000 лет. В атмосферу и океан попало большое количество углерода, что вызвало глобальное потепление. Многие морские существа из-за снижения уровня кислорода вымерли, а также сильно изменились наземные экосистемы, ведь тропические и субтропические регионы расширились к полюсам.

Существует несколько гипотез, которые объясняют ПЭТМ, в частности, предполагается, что причиной были извержения вулканов, удары комет и изменение орбиты Земли.

Ученые предположили, что пролет звезды усилил гравитационное влияние самых больших планет Солнечной системы, в частности Юпитера, что привело к изменению орбит меньших планет, в частности, Земли. Авторы прошлого исследования пришли к выводу, что климат на Земле резко изменился на основе масштабного моделирования современной Солнечной системы.

Примерно так выглядела Земля 56 млн лет назад Фото: Universe Today

Может ли другая звезда изменить климат на Земле?

Но авторы нового исследования не обнаружили влияния пролетающих звезд на климат Земли за последние 56 млн лет. Одной из причин различных результатов является полнота моделей, используемых для понимания пролетов звезд. Например, некоторые модели Солнечной системы исключали Луну.

Ученые говорят, что прошлое исследование было основано на более упрощенной модели Солнечной системы. Используя более полную модель ученые показали, что близкий пролет какой-либо звезды вряд ли стал причиной ПЭТМ. Моделирование показало, что Луна должна была оказать стабилизирующее воздействие на нашу планету.

Ученые считают, что даже очень близкие пролеты звезд, похоже, не оказывают никакого эффекта на нашу планету, хотя они происходили в прошлом и будут происходить в будущем.

Как уже писал Фокус, история Земли насчитывает около 4,5 миллиарда лет и раньше она выглядела совсем иначе. Ученые показали короткое видео того, как менялась Земля в течение сотен тысяч лет.

Также Фокус писал о том, что полет в космос опасен для здоровья и люди могут лишиться важной части тела. Уже известно, что длительное пребывание в космосе может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у человека. Теперь же ученые выяснили, что люди в условиях космоса могут остаться без зубов.