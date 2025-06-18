Только что произошла самая мощная вспышка на Солнце: часть Земли осталась без связи (фото)

Наша звезда продолжает проявлять сильную активность, которая влияет на нашу планету. Ученые зафиксировали появление 18 июня на Солнце вспышки самого мощного класса.

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Космический аппарат NASA Solar Dynamics Observatory сделал потрясающие фотографии вспышки на Солнце класса Х1.2, которая произошла 18 июня в 00:49 по Киеву. Вспышки класса Х являются самыми мощными из всех возможных на Солнце. Новый выброс энергии и излучения спровоцировал кратковременное отключение радиосвязи над территорией западной части Северной Америки, а также над Тихим океаном, пишет EarthSky.

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Солнечные вспышки — это мощные выбросы излучения и энергии, которые могут повлиять на радиосвязь, электросети, навигационные сигналы и представлять опасность для спутников и космических кораблей.

Вспышки на Солнце возникают в регионах, известных как солнечные пятна, где плазма имеет меньшую температуру, но там магнитные поля сильнее, чем в окружающих регионах звезды. Когда происходит разрыв, а затем повторное соединение линий магнитного поля происходит мощный выброс энергии. Если солнечное пятно направлено в сторону Земли, то излучение вспышки достигает нашей планеты всего за 8 минут.

Вспышка класса Х1.2 произошла в солнечном пятне AR4114, где 15 июня появилась менее мощная вспышка класса М8.4, что, как уже писал Фокус, привело к отключению радиосвязи в Северной Америке.

Вспышка класса Х1.2 произошла в солнечном пятне AR4114 Фото: NASA

Вспышки класса Х являются самыми сильными на Солнце, а цифры возле буквы Х означают их примерную интенсивность. Следующими идут вспышки класса М, С, В и А. Они также имеют цифровые обозначения, но все они ограничены цифрой 10. Только вспышки класса Х могут иметь значение больше 10. Все классы солнечных вспышек, начиная от класса В, в 10 раз мощнее, чем в предыдущем классе.

Часто солнечные вспышки происходят вместе с корональными выбросами массы, то есть мощными потоками плазмы, которые вырываются из Солнца. При достижении Земли эта плазма врезается в магнитное поле, а некоторые частицы проникают и в атмосферу нашей планеты. В результате возникает геомагнитная буря. Она может оказать негативное влияние на работу энергосистем, систем связи и GPS.

Ученые зафиксировали появление 18 июня на Солнце вспышки самого мощного класса Фото: NASA

Ученые выяснили, что вместе со вспышкой класса Х1.2 в космос улетел корональный выброс массы, но он должен пройти мимо Земли. Если же что-то изменится, то плазма может врезаться в нашу планету 19 или 20 июня, что может вызвать появление геомагнитной бури. Но ученые прогнозируют, что если даже это произойдет, то это будет слабая геомагнитная буря, ведь скорее всего корональный выброс массы нанесет не прямой, а скользящий удар по Земле.

Порка что самая мощная солнечная вспышка в этом году произошла в мае и это была вспышка класса Х2.7, как уже писал Фокус.

В ближайшее время Солнце все еще будет проявлять сильную активность, ведь пока что наша звезда находится в фазе солнечного максимума. Это период в средине соленого цикла, который длится 11 лет, когда количество вспышек и корональных выбросов массы сильно возрастает. Особенно увеличивается количество вспышек класса Х.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, действительно ли гость из глубокого космоса изменил климат Земли 56 млн лет назад. Авторы исследования изучили вероятность того, что пролетающая мимо Солнца на близком расстоянии звезда, могла привести к резкому потеплению на нашей планете, которое привело к массовому вымиранию.

Еще Фокус писал о том, что ученые выяснили, что свет ведет себя не так, как предполагалось и это изменит технологии. Ученые думали, что хорошо понимают взаимодействие кристаллов со светом, но оказалось, что это не так.