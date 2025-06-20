Прогноз магнітних бурь з 20 до 22 червня: чого чекати від Сонця найближчими днями

20 червня 2025 року, а також наступні два дні, згідно з прогнозами вчених, будуть досить спокійними. Але вчені кажуть, що це скоріше затишшя перед бурею.

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Згідно з прогнозами Центру прогнозування космічної погоди NOAA сьогодні та в найближчі два дні ймовірність радіовідключень дуже мала. Як відомо, сонячні спалахи спричиняють тимчасові перебої в радіозв'язку на Землі, особливо в діапазоні високих частот (КВ). Це відбувається через те, що під час сонячних спалахів відбувається іонізація верхніх шарів атмосфери Землі, що заважає поширенню радіохвиль.

Також за даними NOAA Землю цими вихідними не потривожать навіть найслабші геомагнітні бурі класу S1. Очікується, що найближчими днями швидкість сонячного вітру буде помірною. Таким чином геомагнітні умови будуть на рівні G0, що означає відсутність будь-якої геомагнітної активності. Магнітне поле Землі перебуватиме в повному спокої.

Наразі Сонце перебуває у 25-му сонячному циклі, чий пік припаде на липень 2025 року. Попри те, що це означатиме підвищену активність нашої зірки, за прогнозами вчених, 25-й сонячний цикл буде відносно слабким.

Найближчими днями існує невелика ймовірність ковзного удару від викиду корональної маси (CME). Такі вкиди на Сонці виникають унаслідок збурень магнітного поля зірки, що часто пов'язують із сонячними спалахами. Викиди корональної маси можуть нести в собі до 10 млрд тонн речовини й викидатися в космос протягом кількох земних годин.

У тому випадку, коли CME спрямовані на Землю, їхнє магнітне поле може вступати у взаємодію з магнітним полем Землі, результатом чого стають магнітні бурі. Вони можуть порушувати роботу супутників, ліній електропередач, а також посилювати полярні сяйва, які можуть спостерігатися на нижчих широтах.

У ці ж дні полярне сяйво буде видно у вищих шротах (крайня північ) і навіть там воно буде тьмяним і не дуже активним.

Зазначається, що Центр прогнозування космічної погоди відстежує різні аспекти космічної погоди, включно із сонячними спалахами, радіовимкненнями та геомагнітною активністю. Вони використовують дані з таких інструментів, як коронографи та нейтронні монітори.

Нагадаємо, кілька днів тому стався найпотужніший спалах на Сонці, тоді частина Землі залишилася без зв'язку. Наша зірка продовжує проявляти сильну активність, яка впливає на нашу планету.