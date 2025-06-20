Прогноз магнитных бурь с 20 по 22 июня: чего ждать от Солнца в ближайшие дни

20 июня 2025 года, а также следующие два дня, согласно прогнозам ученых, будут довольно спокойными. Но ученые говорят, что это скорее затишье перед бурей.

Related video

Согласно прогнозам Центра прогнозирования космической погоды NOAA сегодня и в ближайшие два дня вероятность радиоотключений очень мала. Как известно, солнечный вспышки вызывают временные перебои в радиосвязи на Земле, особенно в диапазоне высоких частот (КВ). Это происходит из-за того, что во время солнечных вспышек происходит ионизация верхних слоев атмосферы Земли, что мешает распространению радиоволн.

Также по данным NOAA Землю в эти выходные не потревожат даже самые слабые геомагнитные бури класса S1. Ожидается, что в ближайшие дни скорость солнечного ветра будет умеренной. Таким образом геомагнитные условия будут на уровне G0, что означает отсутствие какой-либо геомагнитной активности. Магнитное поле Земли будет находиться в полном спокойствии.

На данный момент Солнце находится в 25-м солнечном цикле, чей пик придется на июль 2025 года. Несмотря на то, что это будет означать повышенную активность нашей звезды, по прогнозам ученых, 25-й солнечный цикл будет относительно слабым.

В ближайшие дни существует небольшая вероятность скользящего удара от выброса корональной массы (CME). Такие вбросы на Солнце возникают в результате возмущений магнитного поля звезды, что часто связывают с солнечными вспышками. Выбросы корональной массы могут нести в себе до 10 млрд тонн вещества и выбрасываться в космос в течение нескольких земных часов.

В том случае, когда CME направлены на Землю, их магнитное поле может вступать во взаимодействие с магнитным полем Земли, результатом чего становятся магнитные бури. Они могут нарушать работу спутников, линий электропередач, а также усиливать полярные сияния, которые могут наблюдаться на более низких широтах.

В эти же дни полярное сияние будет видно в более высоких шротах (крайний север) и даже там оно будет тусклым и не очень активным.

Отмечается, что Центр прогнозирования космической погоды отслеживает различные аспекты космической погоды, включая солнечные вспышки, радиоотключения и геомагнитную активность. Они используют данные с таких инструментов, как коронографы и нейтронные мониторы.

Напомним, несколько дней назад произошла самая мощная вспышка на Солнце, тогда часть Земли осталась без связи. Наша звезда продолжает проявлять сильную активность, которая влияет на нашу планету.