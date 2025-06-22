Астрономи виявили загадковий радіосигнал із космосу: він прийшов з орбіти, що відомо

Астрономи дуже здивувалися, коли виявили радіосигнал, який, як спочатку передбачалося, прийшов із глибокого космосу, але виявилося, що його надіслав на Землю супутник NASA, який не працює з 1967 року.

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Супутник Relay 2, який не працював майже 60 років, раптово "ожив" і надіслав на Землю потужний радіосигнал. Астрономи були сильно здивовані цією подією і вважають, що причина такого сигналу може бути пов'язана не з тим, що апарат знову почав роботу, все інакше. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScienсe.

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Згідно з дослідженням, 13 червня минулого року астрономи за допомогою радіотелескопа ASKAP, розташованого в Австралії, помітили в небі незвичайне радіовипромінювання. Воно тривало менше ніж 30 наносекунд, і аналіз показав, що воно виходило не з глибокого космосу, а з орбіти.

Астрономи сканували небо, щоб виявити нові швидкі радіосплески, загадкові імпульси випромінювання, які виходять з інших галактик. Але вони були сильно здивовані, коли з'ясували, що місце розташування джерела радіосигналу збігається з розташуванням уже непрацюючого супутника NASA Relay 2.

Relay 1 і Relay 2 були експериментальними супутниками зв'язку. Relay 1, запущений 1962 року, був першим супутником, що транслював телевізійні сигнали зі США в Японію і Європу, причому першою передачею було вбивство Кеннеді. Супутник Relay 2 було запущено 1964 року, але він припинив свою роботу 1967 року і відтоді обертається навколо Землі як космічне сміття.

Спочатку вчені подумали, що вони виявили радіосигнал, що виходить із далекої галактики і припустили, що його може посилати невідомий об'єкт. Але подальший аналіз показав, що сигнал надіслав супутник, який уже не міг цього зробити. Сигнал прийшов з відстані приблизно 20 000 км від Землі, а саме там розташований супутник Relay 2.

Супутник NASA Relay 2 Фото: solar-system

Вчені кажуть, що хоча сигнал був дуже коротким, але він був настільки потужним, що затьмарив собою все інше радіовипромінювання з космосу на дуже короткий час.

Оскільки супутник більше не функціонує, вчені вважають, що радіосигнал, мабуть, з'явився через зовнішню подію, таку як електростатичний розряд. Тобто супутник накопичив електрику, яка призвела до появи спалаху, схожого на іскру, і випустив розряд, схожий на блискавку.

Також учені вважають, що сигнал міг з'явитися через те, що в супутник врізався крихітний метеорит, що призвело до створення хмари зарядженої плазми.

Розрізнити два сценарії складно, оскільки радіосигнал, вироблений обома подіями, може виглядати дуже схожим.

Якщо трапився електростатичний розряд, то його вивчення може допомогти вченим захистити супутники від цих подій. Автори дослідження кажуть, що на орбіті перебуває багато супутників з обмеженим захистом від електростатичних розрядів і це відкриття може запропонувати новий метод оцінки електростатичних розрядів у космосі.

Фокус уже писав про те, що нещодавно на Сонці стався один із найпотужніших спалахів, який призвів до відключення радіозв'язку на Землі. Новий спалах на Сонці стався в тій самій сонячній плямі, де було раніше зафіксовано також спалах класу Х. Якщо минулого разу це був спалах класу Х1.2, то новий спалах мав клас X1.9.