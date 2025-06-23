Обсерваторія з найбільшою камерою у світі показала свої перші фотографії космосу (фото)

Офіційно перші зображення, зроблені Обсерваторією імені Віри Рубін, буде представлено ввечері, в понеділок, 23 червня. Але вчені показали частину цих зображень, і вони вражають своєю деталізацією.

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Перші фотографії Обсерваторії імені Віри Рубін, яка оснащена найбільшою камерою у світі, дають уявлення про її можливості. Ці зображення були отримані протягом 10 годин спостережень, але обсерваторія незабаром почне наймасштабніший в історії огляд усього Всесвіту. Вчені вважають, що ця обсерваторія відкриє нову еру в астрономії, пише ScienceAlert.

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Обсерваторія імені Віри Рубін, яка розташована на вершині гори Серро-Пачон у Чилі, де нічне небо особливо чисте, оснащена найбільшою у світі 3200-мегапіксельною цифровою камерою і 8,4-метровим телескопом.

Телескоп і камера робитимуть докладні знімки неба протягом 10 років. При цьому вони займатимуться зйомкою всього неба кожні кілька днів, щоб скласти величезну покадрову зйомку Всесвіту. Вчені кажуть, що це буде найбільший астрономічний фільм в історії, який надасть зображення космосу з найвищою роздільною здатністю, що дасть змогу побачити найдрібніші деталі тих чи інших космічних структур.

Обсерваторія імені Віри Рубін, яка розташована на вершині гори Серро-Пачон у Чилі, де нічне небо особливо чисте, оснащена найбільшою у світі 3200-мегапіксельною цифровою камерою і 8,4-метровим телескопом Фото: ScienceAlert

Обсерваторія імені Віри Рубін проводитиме наукові спостереження в ближньому ультрафіолетовому, оптичному та ближньому інфрачервоному діапазонах світла. Кожна ділянка неба буде записана близько 800 разів за допомогою цифрової камери телескопа.

Офіційно перші зображення, зроблені Обсерваторією імені Віри Рубін, будуть презентовані ввечері, в понеділок, 23 червня. Презентація відбуватиметься в прямому ефірі і її можна побачити, якщо перейти за посиланням нижче.

Але вчені показали дві приголомшливі фотографії, які демонтують можливості нової обсерваторії. На першій фотографії показані Потрійна туманність і туманність Лагуна, які знаходяться в нашій галактиці Чумацький Шлях. Обидві туманності є місцем народження нових зірок і розташовані в декількох тисячах світлових років від нас. Це зображення являє собою композицію з 678 окремих знімків, зроблених протягом семи годин. Воно показує деталі, які ніколи раніше не було видно. Такі туманності не тільки красиві, вони є важливими сховищами інформації про те, як формуються і ростуть зірки.

Потрійна туманність (угорі праворуч) і туманність Лагуна Фото: NSF

На іншому зображенні показано скупчення Діви, яке містить у собі до 2000 галактик. Воно розташоване на відстані 65 млн світлових років від нас і це найближче до Місцевої групи велике скупчення галактики. Місцева група — це скупчення галактик, куди входить Чумацький Шлях.

Скупчення Діви, яке включає в себе до 2000 галактик Фото: NSF

Вчені кажуть, що Обсерваторія імені Віри Рубін збере більше інформації про Всесвіт, ніж усі оптичні телескопи за всю історію разом узяті. За допомогою обсерваторії вчені хочуть розкрити багато таємниць космосу, включно з темною матерією і темною енергією.

Відомо також, що обсерваторія зможе виявити невідомі астероїди в Сонячній системі та міжзоряні об'єкти, які пролітають крізь неї.

Обсерваторію названо на честь американського астронома Віри Рубін (1928-2016). Дослідження Рубін надали перші переконливі докази існування темної матерії, яка, як вважається, утримує галактики разом, незважаючи на їхній швидкий обертальний рух, що в іншому разі призвів би до їхнього розпаду.

Як уже писав Фокус, Всесвіт має дзеркальну версію, і вона відрізняється від тієї, що ми знаємо. Від живої матерії до молекул і елементарних частинок, навколишній світ складається з хіральних об'єктів, які відрізняються від своїх дзеркально відображених форм.

Також Фокус писав про те, що вчені несподівано отримали сигнал від супутника NASA, який не працює вже майже 60 років.