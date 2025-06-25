Космічна куля створила дивну лінію з галактик у космосі: немає важливого елемента (фото)

Зіткнення двох карликових галактик на високій швидкості пояснює унікальну особливість у космосі та надає корисну інформацію про темну матерію.

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Астрономи вважають, що дивна лінія з карликових галактик могла бути результатом кулеподібного космічного зіткнення. Нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, спростовує альтернативні теорії про темну матерію, пише New Scientist.

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Астрономи використовували Обсерваторію Кека на Гаваях для вивчення унікальної лінії з 12 маленьких і тьмяних карликових галактик, що розташована на відстані приблизно в 75 млн світлових років від нас.

Розташування і швидкість галактик припускають, що дивна лінія виникла в результаті лобового зіткнення двох із 12 карликових галактик, відомих як NGC 1052-DF2 і NGC 1052-DF4. Зіткнення залишило після себе газ, який в кінцевому підсумку згрупувався в групи зірок під дією гравітації. Астрономи кажуть, що це єдина відома система такого роду в космосі.

Існує схоже скупчення більших галактик, яке називається скупчення Куля, тому астрономи прозвали цю систему "карликовою кулею".

Розташування і швидкість галактик припускають, що дивна лінія виникла внаслідок лобового зіткнення двох із 12 карликових галактик Фото: гравитация

Астрономи вважають, що дві галактики зіткнулися на швидкості 350 км/с відносно одна одної приблизно 9 млрд років тому. Коли вони проходили одна крізь одну, з кожної галактики виривався газ.

Цікаво, що кожне зі скупчень зірок, що залишилися після зіткнення, позбавлене темної матерії. Це дуже незвично, оскільки більшість галактик мають велику кількість темної матерії, яка подекуди становить понад 90% їхньої загальної маси.

Астрономи вважають, що це може бути пов'язано з тим, що, хоча газ був викинутий з галактик, темна матерія не взаємодіє зі звичайною матерією або навіть із самою собою, тому вона не постраждала.

Це спростовує альтернативні теорії про темну матерію, які припускають, що наші докази її гравітаційного впливу є результатом неправильного вимірювання поведінки зірок і галактик.

"Це свідчить про те, що темна матерія — це частинка, і вона може відокремитися від галактики", — кажуть астрономи.

Як уже писав Фокус, на першому зображенні обсерваторії імені Віри Рубін, яка нещодавно розпочала свою роботу, можна побачити 10 мільйонів галактик у скупченні Діви і навколо нього. Але там ховається 6 дивовижних об'єктів.

Також Фокус писав про те, які апарати NASA ще до зонда "Вояджер-1" першими побачили Юпітер і Сатурн з близької відстані і мали можливість покинути Сонячну систему.