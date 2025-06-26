Ученые нашли идеальное место на Марсе, где смогут жить люди: что известно (фото)

Когда первые астронавты окажутся на Марсе, им понадобится много воды для питья, выращивания пищи и для создания кислорода для дыхания и ракетного топлива. Ученые считают, что нашли место на Марсе с большим количество воды.

Related video

Ученые провели анализ изображений поверхности Марса, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Наиболее их привлекла широкая вулканическая равнина, простирающаяся между экватором и полюсами Красной планеты под названием равнина Амазонки. Ученые пришли к выводу, что именно в этом месте водяной лед находится неглубоко под поверхностью и первые поселенцы на Марсе смогут добывать из него воду. Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research Planets, пишет Earth.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На изображения равнины Амазонки на Марсе ученые обнаружили характерные особенности на поверхности, которые на Земле часто созданы подповерхностным льдом. Этот регион на Марсе напоминает зону вечной мерзлоты на Аляске и в Сибири.

Известно, что на Марсе вблизи полюсов находится огромное количество водяного льда. Но там очень холодно и мало солнечного света, необходимого для питания будущих баз Фото: NASA/JPL

Ученые пришли к выводу, что под поверхностью на территории равнины Амазонки находится водяной лед на глубине менее одного метра. Это значит, что люди, оказавшиеся на Марсе, смогут легко его добывать, чтобы получить из него воду. Эту воду астронавты смогут использовать для питья, выращивания пищи, а также для получения кислорода для дыхания и создания ракетного топлива.

Равнина Амазонки на Марсе Фото: Wikipedia

Доставка десятков тонн воды с Земли на Марс является очень дорогостоящим процессом. При этом, людям придется ждать несколько месяцев, прежде, чем эта вода прибудет на Красную планету. Поэтому ученые настаивают на том, что воду нужно добывать на Марсе.

Даже небольшой экспедиции из четырех астронавтов может потребоваться более 20 тонн воды на 500 дней пребывания на Марсе. Чтобы доставить эту воду, потребуются дополнительные ракеты-носители и астрономические бюджеты.

Известно, что на Марсе вблизи полюсов находится огромное количество водяного льда. Но там очень холодно и мало солнечного света, необходимого для питания будущих баз. Ближе к экватору температура выше и больше солнечного света. То есть равнина Амазонки хорошо подходит для строительства первых баз на Марсе.

Равнина Амазонки на Марсе и где она находится Фото: Wikipedia

По словам ученых, это идеальное место для длительного пребывания людей на Марсе, где к тому же неглубоко под поверхностью находится водяной лед.

Водяной лед интересен не только для получения воды, он может сохранять признаки древней или даже современной жизни на Марсе, говорят ученые. На Земле лед может сохранять биомаркеры прошлой жизни, а также может содержать популяции микроорганизмов. Поэтому то же самое может быть и на Марсе.

По словам ученых, прежде, чем люди окажутся на поверхности Красной планеты, необходимо отправить на равнину Амазонки марсоходы или посадочные модули, которые смогли бы подтвердить наличие водяного льда под поверхностью.

Пока что точно неизвестно, когда первые астронавты окажутся на Марсе. Это может произойти в следующем десятилетии, а может быть и через 20 лет. Но благодаря этому исследованию теперь известно, возможно, идеальное место для проживания будущих поселенцев на Марсе.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили похожую на Сатурн планету, которая к тому же имеет самую маленькую массу из всех известных планет, которые удалось увидеть с помощью прямого наблюдения.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые получили фотографии крупным планом особенностей на поверхности Марса, которое напоминают паутины.