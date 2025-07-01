Такого ще не бачили: сонячний телескоп на МКС показав несподіване явище на Сонці (фото)

Новий телескоп NASA під назвою CODEX зробив перші фотографії зовнішньої атмосфери Сонця або корони. Вчені побачили раніше невідомі зміни, які допоможуть краще передбачати небезпечні для Землі явища.

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Сонячний телескоп CODEX був встановлений на зовнішній частині Міжнародної космічної станції (МКС) у листопаді минулого року. Тепер він зробив перші фотографії корони Сонця, і астрономи з NASA побачили ледь помітні зміни в зовнішній атмосфері нашої зірки, які ніколи раніше не спостерігалися, пише Live Science.

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Сонячний телескоп CODEX має коронограф, який блокує сонячний диск, щоб телескоп міг сфокусуватися на короні Сонця і побачити її з надзвичайно високою деталізацією. Завдяки першим фотографіям сонячного телескопа астрономи виявили зміни в температури в короні Сонця, також отримали зображення величезних корональних потоків, які вириваються з нашої зірки. За словами астрономів, новий телескоп дає можливість проводити абсолютно нові спостереження за Сонцем, які раніше ніколи не проводилися.

Останніми місяцями Сонце проявляло сильну активність і це пов'язано з тим, що наша зірка перебуває у фазі сонячного максимуму Фото: ESA

За допомогою телескопа CODEX астрономи хочуть з'ясувати, як дуже гарячі частинки, відомі як сонячний вітер, які постійно вилітають із Сонця, взаємодіють з його короною. Сонячний телескоп здатний вимірювати температуру і швидкість частинок у повільно мінливому сонячному вітрі.

Сонце безперервно випускає матеріал у формі сонячного вітру. Магнітне поле Сонця формує цей матеріал, іноді створюючи струмливі утворення, звані корональними потоками. На зображенні телескопа CODEX видно корональні потоки, що пролітають через корону Сонця Фото: solar-system

Астрономи також хочуть з'ясувати, яким чином корональний сонячний вітер нагрівається до 1 млн градусів Цельсія, що приблизно в 175 разів гарячіше за поверхню Сонця. Для цього телескоп має спеціальні фільтри, за допомогою яких можна вимірювати температуру і швидкість частинок, що вилітають із корони.

Учені сподіваються, що краще розуміння сонячного вітру допоможе передбачити небезпечні для Землі явища, пов'язані з викидами плазми з величезних корональних дір. Ця плазма при досягненні Землі часто спричиняє сильні геомагнітні бурі.

Місії NASA використовують коронографи для вивчення Сонця різними способами, але це не означає, що всі вони бачать одне й те саме. На цьому складеному зображенні центральна і ліва панелі показують дані коронографів місії SOHO і телескопа CODEX. Третя панель показує збільшену частину зображення телескопа CODEX Фото: solar-system

Останніми місяцями Сонце проявляло сильну активність і це пов'язано з тим, що наша зірка перебуває у фазі сонячного максимуму. Це пік активності Сонця, який настає приблизно в середині 11-річного сонячного циклу. У цей період з'являється набагато більше спалахів на Сонці, а також корональних викидів маси, які призводять до появи геомагнітної бурі на нашій планеті. Вважається, що сонячний максимум уже закінчується, але вчені вважають, що сонячний вітер може залишатися непередбачуваним упродовж кількох років після цього. Тому телескоп CODEX якраз вчасно почав спостереження за Сонцем.

Як уже писав Фокус, нещодавно астрофотограф зі США зробив приголомшливі фотографії як МКС, так і Сонця. Йому вдалося сфотографувати орбітальну станцію, коли вона пролітала на тлі нашої зірки, де в цей час відбувалися спалахи.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили галактику, яка застигла в часі на мільярди років. Вона ідеально збереглася протягом мільярдів років, і дає уявлення про те, як з'явилися перші галактики і як еволюціонував Всесвіт.