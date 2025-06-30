Дивовижні фотографії: МКС пролітає на тлі Сонця, де відбуваються потужні спалахи (фото)

Зробити фотографії Міжнародної космічної станції, яка пролітає на тлі Сонця або Місяця вважається великою удачею для астрофотографів. Американському фахівцеві в цьому плані пощастило.

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Астрофотограф Ендрю Маккарті зі штату Арізона, США, зробив приголомшливі фотографії прольоту Міжнародної космічної станції (МКС) на тлі Сонця. Але під час зйомки наша зірка проявляла свою активність у вигляді сонячних спалахів, які також потрапили в кадр, пише Science Alert.

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Так виглядає спалах на Сонці

Коли Маккарті, який займається зйомкою Сонця, Місяця та інших астрономічних об'єктів, направив спеціальні телескопи з камерами на МКС, щоб сфотографувати проліт станції на тлі нашої зірки, він був здивований, коли виявив, що на Сонці відбуваються сонячні спалахи.

Астрофотограф Ендрю Маккарті зі штату Аризона, США, зробив приголомшливі фотографії прольоту Міжнародної космічної станції на тлі Сонця Фото: Instagram

Це потужні викиди випромінювання та енергії, які з'являються в особливих регіонах на Сонці, відомих як сонячні плями. Вони зазвичай темніші за решту поверхні зірки, адже там холодніша плазма. Але в сонячних плямах сильніші магнітні поля. Розрив і нове з'єднання ліній магнітних полів призводять до появи сонячних спалахів. Ці явища часто негативно позначаються на роботі радіозв'язку на Землі. Також сонячні спалахи можуть підвищити рівень радіації, на яку наражаються астронавти на орбіті, і можуть вивести з ладу електроніку космічних кораблів.

Незважаючи на те, що на світлині МКС розташована візуально поруч із Сонцем, все ж орбітальна станція обертається навколо Землі на висоті приблизно 400 км. Нагадуємо, що Сонце, розташоване від нас на відстані 150 млн км. Фото: Instagram

Незважаючи на те, що на світлині МКС розташована візуально поруч із Сонцем, все ж орбітальна станція обертається навколо Землі на висоті приблизно 400 км. Нагадуємо, що Сонце, розташоване від нас на відстані 150 млн км.

МКС здійснює оборот навколо Землі приблизно кожні 90 хвилин, тому астрофотографам іноді щастить, коли вони отримують фотографію прольоту МКС на тлі Сонця. Цього разу пощастило Ендрю Маккарті. Він каже, що отримав одні з найкращих фотографій МКС і Сонця одночасно. Також астрофотограф каже, що це найбільш подібні фотографії прольоту МКС на тлі нашої зірки з усіх, які він коли-небудь робив.

Астрофотограф каже, що це найбільш подібні фотографії прольоту МКС на тлі нашої зірки з усіх, які він коли-небудь робив Фото: Instagram

Маккарті відомий своїми приголомшливо докладними фотографіями Сонця і Місяця, зробленими шляхом зйомки десятків тисяч окремих зображень, а потім їх накладення і компіляції для створення дивовижних зображень.

Маккарті назвав серію фотографій "Мрії Кардашева" на честь радянського астронома Миколи Кардашева, який запропонував шкалу Кардашева для вимірювання технологічного прогресу цивілізацій. Згідно з цією шкалою, цивілізації, які досягли значного технологічного прогресу починають спочатку споживати всю енергію своєї планети, потім своєї зірки, після цього всієї своєї галактики. Людство поки що не досягло навіть першого рівня за цією шкалою. Але Маккарті каже, що ці фотографії ілюструють перші кроки людства до того, щоб стати набагато більш розвиненою цивілізацією.

Фокус уже писав про те, що вперше здійснили подорож навколо Місяця, ще до польоту астронавтів NASA, дві черепахи і сталося це 57 років тому.

Також Фокус писав про те, що раніше цього місяця на Сонці стався спалах найпотужнішого класу Х, що спричинило проблеми на Землі.