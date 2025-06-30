Удивительные фотографии: МКС пролетает на фоне Солнца, где происходят мощные вспышки (фото)

Сделать фотографии Международной космической станции, которая пролетает на фоне Солнца или Луны считается большой удачей для астрофотографов. Американскому специалисту в этом плане повезло.

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Астрофотограф Эндрю Маккарти из штата Аризона, США, сделал потрясающие фотографии пролета Международной космической станции (МКС) на фоне Солнца. Но во время съемки наша звезда проявляла свою активность в виде солнечных вспышек, которые также попали в кадр, пишет Science Alert.

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Так выглядит вспышка на Солнце

Когда Маккарти, который занимается съемкой Солнца, Луны и других астрономических объектов, направил специальные телескопы с камерами на МКС, чтобы запечатлеть пролет станции на фоне нашей звезды, он был удивлен, когда обнаружил, что на Солнце происходят солнечные вспышки.

Астрофотограф Эндрю Маккарти из штата Аризона, США, сделал потрясающие фотографии пролета Международной космической станции на фоне Солнца Фото: Instagram

Это мощные выбросы излучения и энергии, которые появляются в особенных регионах на Солнце, известных как солнечные пятна. Они обычно темнее остальной поверхности звезды, ведь там более холодная плазма. Но в солнечных пятнах более сильные магнитные поля. Разрыв и новое соединение линий магнитных полей приводят к появлению солнечных вспышек. Эти явления часто негативно сказываются на работе радиосвязи на Земле. Также солнечные вспышки могут повысить уровень радиации, которой подвергаются астронавты на орбите и могут вывести из строя электронику космических кораблей.

Несмотря на то, что на фотографии МКС находится визуально рядом с Солнцем, все же орбитальная станция вращается вокруг Земли на высоте примерно 400 км. Напоминаем, что Солнце, находится от нас на расстоянии 150 млн км Фото: Instagram

Несмотря на то, что на фотографии МКС находится визуально рядом с Солнцем, все же орбитальная станция вращается вокруг Земли на высоте примерно 400 км. Напоминаем, что Солнце, находится от нас на расстоянии 150 млн км.

МКС совершает оборот вокруг Земли примерно каждые 90 минут, поэтому астрофотографам иногда везет, когда они получают фотографию пролета МКС на фоне Солнце. В этот раз повезло Эндрю Маккарти. Он говорит, что получил одни из самых лучших фотографий МКС и Солнца одновременно. Также астрофотограф говорит, что это самые подобные фотографии пролета МКС на фоне нашей звезды из всех, которые он когда-либо делал.

Астрофотограф говорит, что это самые подобные фотографии пролета МКС на фоне нашей звезды из всех, которые он когда-либо делал Фото: Instagram

Маккарти известен своими потрясающе подробными фотографиями Солнца и Луны, сделанными путем съемки десятков тысяч отдельных изображений, а затем их наложения и компиляции для создания удивительных изображений.

Маккарти назвал серию фотографий "Мечты Кардашева" в честь советского астронома Николая Кардашева, который предложил шкалу Кардашева для измерения технологического прогресса цивилизаций. Согласно этой шкале, цивилизации, которые достигли значительного технологического прогресса начинают сначала потреблять всю энергию своей планеты, затем своей звезды, после этого всей своей галактики. Человечество пока не достигло даже первого уровня по этой шкале. Но Маккарти говорит, что эти фотографии иллюстрируют первые шаги человечества к тому, чтобы стать гораздо более развитой цивилизацией.

Фокус уже писал о том, что впервые совершили путешествие вокруг Луны, еще до полета астронавтов NASA, две черепахи и произошло это 57 лет назад.

Также Фокус писал о том, что ранее в этом месяце на Солнце произошла вспышка самого мощного класса Х, что вызвало проблемы на Земле.