Не люди первыми достигли Луны: это были неожиданные животные (фото)

Еще до того, как первые люди смогли облететь Луну в декабре 1968 года, это сделали две рептилии на борту советского космического корабля.

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Впервые в истории облетели Луну на космическом корабле астронавты NASA в рамках миссии "Аполлон-8" в декабре 1968 года. Это была подготовка к первой высадке человека на Луну, которая состоялась в 1969 году. Но в сентябре 1968 года возле спутника Земли впервые оказались не люди, а две черепахи, пишет IFLScience.

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18 сентября 1968 года советский космический корабль "Зонд-5" сумел облететь Луну, но на его борту нее было людей, зато там находились две черепахи. Они стали первыми земными животными, которые совершили такое путешествие в космосе и вернулись обратно на Землю. Кроме черепах на борту космического корабля находились также насекомые и микроорганизмы.

Черепахи были отправлены в полет вокруг Луны в рамках исследования влияния космических путешествий на живые организмы. Это событие произошло через 12 лет после того, как бывший СССР отправил в космос первый искусственный спутник Земли в 1957 году и через 8 лет после запуска первого человека в космос в 1961 году. Таким образом Советский Союз начал космическую гонку с США. Но американцы ее выиграли как минимум в том, что они первые смогли высадить своих астронавтов на Луну в 1969 году. СССР так и не смог этого сделать.

В конце 60-х годов Советский Союз уже начал проигрывать космическую гонку с США. У страны не было мощной ракеты-носителя, которая могла бы доставить космический корабль на Луну с людьми.

Астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, который ступил на поверхность Луны Фото: NASA

Но чтобы заявить хотя бы о какой-то победе в этой гонке СССР решил отправить к Луне не людей, а животных. И это была успешная миссия.

Две черепахи отправились в космос 15 сентября 1968 года, хотя они находились на борту космического корабля еще со второго сентября. Черепах держали там без еды. Советские ученые беспокоились, что любая еда, потребляемая рептилиями, может помешать данным, которые они надеялись получить в ходе миссии.

На борту корабля "Зонд-5" находились две среднеазиатские черепахи Фото: Wikipedia

После того, как космический корабль с черепахами на борту облетел Луну, он вернулся на Землю 21 сентября 1968 года и приводнился в Индийском океане. Обе черепахи не просто выжили, а находились в относительно хорошем состоянии, хотя и сильно похудели.

Также Фокус писал о том, что что записано в сообщении для инопланетян зонда "Вояджер-1". NASA отправило в 1977 году специальное послание для потенциальных внеземных цивилизаций, которое сейчас находится на борту самого далекого космического аппарата в истории.

Еще Фокус писал о том, что стала известна причина аварии исторического японского посадочного модуля, который не смог приземлиться на Луне в начале июня этого года.