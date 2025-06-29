Золотая пластинка: что записано в сообщении для инопланетян зонда "Вояджер-1" (аудио)

NASA отправило в 1977 году специальное послание для потенциальных внеземных цивилизаций, которое сейчас находится на борту самого далекого космического аппарата в истории.

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В 1977 году NASA отправило в космос зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые уже покинули Солнечную систему и находятся в межзвездном пространстве. "Вояджер-1" сейчас является самым далеким космическим аппаратом человечества. На борту этого зонда, а также его "напарника" "Вояджер-2" находятся золотые пластинки, на которых записана информация и звуки с планеты Земля, а также нанесены изображения, показывающие, где находится человечество и что мы из себя представляем, пишет IFLScience.

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На поверхности золотой пластинки (они идентичны у обоих зондов NASA) изображена карта звезд под названием пульсары (вид нейтронных звезд, которые возникают после того, как умирают массивнее обычные звезды). Расположение пульсаров должно показать потенциальным инопланетянам, который встретят, например, "Вояджер-1", где находится планета Земля. Также нанесена информация, как создать устройство для прослушивания звуков, записанных на пластинке.

Зонд "Вояджер-1" Фото: NASA/JPL-Caltech

На пластинке записаны музыкальные произведения, звуки природы и голоса людей, которые должны дать представление внеземным цивилизациям о нашем виде.

Также на пластинке записаны более сотник изображений, которые дают информацию, например, о структуре ДНК и Солнечной системе. Другие изображения показывают животных, растения и многое другое. Многие из изображений имеют объяснения.

Что касается звуков, то на пластинке можно услышать человеческий смех, звук поездов и автомобилей, а также звуки, которые издают разные животные.

На пластинке записаны песни и музыка разных народов мира, в том числе популярные самые популярные мировые хиты. Например, можно услышать песню Чака Берри 1958 года "Johnny B. Goode", которая сейчас является классикой, но изначально считалась странным выбором.

На золотой пластинке записаны приветствия людей на 55 языках. Ученые планировали записать больше, но это не удалось по разным причинам. Некоторые приветствия являются односложными, но есть и более расширенные в которых люди не просто говорят "привет" потенциальным инопланетянам, но и приглашают их посетить нашу планету.

Сейчас зонд "Вояджер-1" находится на расстоянии примерно 25 млрд км от Земли, "Вояджер-2" совсем немного ближе. Через несколько десятков тысяч лет "Вояджер-1" должен приблизиться к самой близкой к нам звезды – Проксима Центавра. Возможно, в течение этого периода времени инопланетяне, если они существуют, смогут встретить зонд NASA и расшифруют отправленное послание.

Как уже писал Фокус, возможность покинуть Солнечную систему еще до зонда "Вояджер-1" имели аппараты NASA "Пионер-10" и "Пионер-11". Они также имеют на борту свои золотые пластинки с посланием для инопланетян.

Также Фокус писал о том, что в 2026 году аппарат "Вояджер-1" окажется на расстоянии примерно 25,9 млрд км от Земли. Это расстояние, которое свет проходит за один земной день. То есть это один световой день от Земли. Ни один аппарат в истории еще находился так далеко.

Еще Фокус писал о самой знаменитой и последней фотографии аппарата "Вояджер-1", которую он сделал 35 лет назад, когда посмотрел на Солнечную систему.