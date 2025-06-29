Золота платівка: що записано в повідомленні для інопланетян зонда "Вояджер-1" (аудіо)

NASA відправило 1977 року спеціальне послання для потенційних позаземних цивілізацій, яке зараз перебуває на борту найвіддаленішого космічного апарату в історії.

Related video

1977 року NASA відправило в космос зонди "Вояджер-1" і "Вояджер-2", які вже залишили Сонячну систему і перебувають у міжзоряному просторі. "Вояджер-1" наразі є найдальшим космічним апаратом людства. На борту цього зонда, а також його "напарника" "Вояджер-2" перебувають золоті платівки, на яких записано інформацію і звуки з планети Земля, а також нанесено зображення, які показують, де перебуває людство і що ми з себе представляємо, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На поверхні золотої пластинки (вони ідентичні в обох зондів NASA) зображено карту зірок під назвою пульсари (вид нейтронних зірок, що виникають після того, як помирають масивніші за звичайні зірки). Розташування пульсарів має показати потенційним інопланетянам, які зустрінуть, наприклад, "Вояджер-1", де розташована планета Земля. Також нанесено інформацію, як створити пристрій для прослуховування звуків, записаних на платівці.

Зонд "Вояджер-1" Фото: NASA/JPL-Caltech

На платівці записано музичні твори, звуки природи та голоси людей, які мають дати уявлення позаземним цивілізаціям про наш вид.

Також на платівці записано понад сотню зображень, які дають інформацію, наприклад, про структуру ДНК і Сонячну систему. Інші зображення показують тварин, рослини та багато іншого. Багато із зображень мають пояснення.

Що стосується звуків, то на платівці можна почути людський сміх, звук поїздів і автомобілів, а також звуки, які видають різні тварини.

На платівці записано пісні та музику різних народів світу, зокрема популярні найпопулярніші світові хіти. Наприклад, можна почути пісню Чака Беррі 1958 року "Johnny B. Goode", яка зараз є класикою, але спочатку вважалася дивним вибором.

На золотій платівці записані привітання людей 55 мовами. Вчені планували записати більше, але це не вдалося з різних причин. Деякі привітання є односкладовими, але є і більш розширені, в яких люди не просто кажуть "привіт" потенційним інопланетянам, а й запрошують їх відвідати нашу планету.

Зараз зонд "Вояджер-1" перебуває на відстані приблизно 25 млрд км від Землі, "Вояджер-2" зовсім трохи ближче. Через кілька десятків тисяч років "Вояджер-1" має наблизитися до найближчої до нас зірки — Проксима Центавра. Можливо, протягом цього періоду часу інопланетяни, якщо вони існують, зможуть зустріти зонд NASA і розшифрують відправлене послання.

Як уже писав Фокус, можливість покинути Сонячну систему ще до зонда "Вояджер-1" мали апарати NASA "Піонер-10" і "Піонер-11". Вони також мають на борту свої золоті пластинки з посланням для інопланетян.

Також Фокус писав про те, що в 2026 році апарат "Вояджер-1" опиниться на відстані приблизно 25,9 млрд км від Землі. Це відстань, яку світло проходить за один земний день. Тобто це один світловий день від Землі. Жоден апарат в історії ще перебував так далеко.

Ще Фокус писав про найзнаменитішу й останню фотографію апарата "Вояджер-1", яку він зробив 35 років тому, коли подивився на Сонячну систему.