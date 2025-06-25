Что-то не дает японским модулям приземлиться на Луне: ученые нашли аномалию (фото)

Японская компания ispace определила причины крушения ее посадочного модуля Resilience, который не смог совершить мягкую посадку на Луне в начале июня. Это уже вторая катастрофа для компании из Японии.

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Посадочный модуль Hakuto-R Resilience, созданный японской компанией ispace разбился во время попытки приземлиться на поверхность Луны 5 июня 2025 года. Если бы все прошло, как планировалось, то это была бы первая в истории Японии посадка частного космического аппарата на Луну. Теперь компания ispace выяснила причину катастрофы, пишет Space.

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Согласно заявлению компании ispace посадочный модуль Resilience не смог успешно приземлиться на Луне из-за того, что его лазерный дальномер столкнулся с аномалией, которая помешала аппарату получить правильные данные о расстоянии до поверхности Луны. Таким образом Resilience не смог спуститься вниз с правильной скоростью, что и привело к тому, что он разбился.

Посадочный модуль Resilience разбился 5 июня в районе Моря Холода на Луне. Это уже второй модуль компании ispace из проекта Hakuto-R, который потерпел крушение на Луне. Первый модуль этого проекта разился на Луне во время попытки приземлиться в апреле 2023 года.

Посадочный модуль Resilience разбился 5 июня в районе Моря Холода на Луне Фото: space.com

В компании ispace пока точно не знают, что вызвало аномалию в лазерном дальномере Resilience, но были определены четыре возможные причины:

возможно, отражательная способность поверхности Луны проявила неожиданные свойства, что не позволило модулю определить правильную высоту;

возможно, угол лазера относительно лунной поверхности способствовал снижению отражательной способности поверхности;

возможно, более низкая мощность лазера сделала отражательную способность дальномера слишком низкой для того, чтобы космический аппарат мог правильно определять высоту;

возможно, посадочный модуль спускался слишком быстро или же космическая радиация могла ухудшить производительность Resilience.

Как уже писал Фокус, недавно NASA показало фотографию места крушения модуля Resilience, сделанную орбитальный аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны.

Орбитальный аппарат NASA смог увидеть темное пятно на поверхности Луны, которое образовалось, когда посадочный модуль Resilience во время попытки приземления поднял вверх слой лунной пыли.

NASA показало фотографию места крушения модуля Resilience, сделанную орбитальный аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter Фото: NASA

Компания ispace уже готовит к запуску две новых миссии на Луну в рамках проекта Hakuto-R и пытается устранить возможные проблемы, которые могут привести к неправильной работе датчиков посадки и лазерных дальномеров у посадочного модуля.

Во время следующих двух миссий на Луну будет использоваться более крупный и более эффективный посадочный модуль, известный как Apex 1.0.

Напоминаем, что 2,3-метровый модуль Resilience был запущен на ракете Falcon 9 15 января 2025 года вместе с лунным модулем Blue Ghost, построенным компанией Firefly Aerospace из США. Этот модуль успешно приземлился на Луне 2 марта, что стало второй в истории успешной мягкой посадкой на Луну частного космического аппарата, как уже писал Фокус. Модуль Blue Ghost проработал две недели, как и было задумано.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, что случится если попытаться приземлиться на Юпитер или Сатурн.