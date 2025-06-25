Щось не дає японським модулям приземлитися на Місяці: вчені знайшли аномалію (фото)

Японська компанія ispace визначила причини аварії її посадкового модуля Resilience, який не зміг здійснити м'яку посадку на Місяці на початку червня. Це вже друга катастрофа для компанії з Японії.

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Посадковий модуль Hakuto-R Resilience, створений японською компанією ispace, розбився під час спроби приземлитися на поверхню Місяця 5 червня 2025 року. Якби все пройшло, як планувалося, то це була б перша в історії Японії посадка приватного космічного апарату на Місяць. Тепер компанія ispace з'ясувала причину катастрофи, пише Space.

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Згідно із заявою компанії ispace посадковий модуль Resilience не зміг успішно приземлитися на Місяці через те, що його лазерний далекомір зіткнувся з аномалією, яка завадила апарату отримати правильні дані про відстань до поверхні Місяця. Таким чином Resilience не зміг спуститися вниз із правильною швидкістю, що і призвело до того, що він розбився.

Посадковий модуль Resilience розбився 5 червня в районі Моря Холоду на Місяці. Це вже другий модуль компанії ispace з проєкту Hakuto-R, який зазнав аварії на Місяці. Перший модуль цього проєкту розбився на Місяці під час спроби приземлитися у квітні 2023 року.

Посадковий модуль Resilience розбився 5 червня в районі Моря Холоду на Місяці Фото: space.com

У компанії ispace поки точно не знають, що спричинило аномалію в лазерному далекомірі Resilience, але було визначено чотири можливі причини:

можливо, відбивна здатність поверхні Місяця проявила несподівані властивості, що не дало змоги модулю визначити правильну висоту;

можливо, кут лазера щодо місячної поверхні сприяв зниженню відбивної здатності поверхні;

можливо, нижча потужність лазера зробила відбивну здатність далекоміра занадто низькою для того, щоб космічний апарат міг правильно визначати висоту;

можливо, посадковий модуль спускався занадто швидко або ж космічна радіація могла погіршити продуктивність Resilience.

Як уже писав Фокус, нещодавно NASA показало фотографію місця аварії модуля Resilience, зроблену орбітальним апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, який обертається навколо Місяця.

Орбітальний апарат NASA зміг побачити темну пляму на поверхні Місяця, яка утворилася, коли посадковий модуль Resilience під час спроби приземлення підняв угору шар місячного пилу.

NASA показало фотографію місця аварії модуля Resilience, зроблену орбітальним апаратом Lunar Reconnaissance Orbiter Фото: solar-system

Компанія ispace вже готує до запуску дві нові місії на Місяць у рамках проєкту Hakuto-R і намагається усунути ймовірні проблеми, що можуть призвести до неправильної роботи датчиків посадки і лазерних далекомірів у посадкового модуля.

Під час наступних двох місій на Місяць буде використовуватися більший і ефективніший посадковий модуль, відомий як Apex 1.0.

Нагадуємо, що 2,3-метровий модуль Resilience було запущено на ракеті Falcon 9 15 січня 2025 року разом із місячним модулем Blue Ghost, побудованим компанією Firefly Aerospace зі США. Цей модуль успішно приземлився на Місяці 2 березня, що стало другою в історії успішною м'якою посадкою на Місяць приватного космічного апарату, як уже писав Фокус. Модуль Blue Ghost пропрацював два тижні, як і було задумано.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, що трапиться, якщо спробувати приземлитися на Юпітер або Сатурн.