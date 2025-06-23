На Місяці з'явилася дивна "мітка": супутник NASA побачив її з орбіти (фото)

Нещодавно розвідувальний орбітальний апарат NASA (LRO) зробив знімок місця падіння японського апарату, запущеного в рамках HAKUTO-R Mission 2. Апарат зробив знімок рубців на поверхні супутника Землі, які залишилися після катастрофи.

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Посадковий модуль RESILIENCE японської приватної компанії ispace здійснив аварійну посадку в регіоні Море Холоду — вулканічній рівнині на Місяці. Це стало другою невдалою спробою ispace здійснити посадку на Місяці, пише Daily Galaxy.

Місячний посадковий модуль SMBC x Hakuto-R під кодовою назвою RESILIENCE запустили 15 січня 2025 року на борту приватного корабля. Апарат мав стати першим кроком Японії в питанні комерційної присутності на супутнику Землі. Жорстку посадку RESILIENCE здійснив 5 липня, так і не долетівши до запланованого місця.

Камера орбітального апарата NASA зафіксувала місце аварії з висоти 80 км, зафіксувавши темну пляму на поверхні.

На знімку можна розглянути темну пляму, яка оточена світлішим кільцем, що нагадує гало. Такий контраст на місці аварії з'явився через місячний реголіт, який викинуло назовні під час удару. Розмір і характер такого викиду свідчить про те, що зіткнення відбулося на високій швидкості.

Місце аварії посадкового модуля на Місяці Фото: solar-system

За словами вчених, знімки не тільки допомогли підтвердити сумну долю посадкового модуля, але також дали більше інформації про механіку ударів по планетарних тілах без атмосфери.

Орбітальний апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter став одним із найважливіших інструментів із вивчення Місяця. Він оснащений набором із семи інструментів, включно із системою LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera), яка стала революційною в спостереженнях за Місяцем. Цей апарат зафіксував усе: від місць посадки Apollo до геологічних утворень на Місяці, а також невдалих приземлень апаратів.

За словами вчених, катастрофа сталася в Море Холоду, яке є відносно рівним простором, на північ від екватора Місяця. Цей регіон вважається геологічно активним, його перетинають хребти і розломи, які з'явилися на поверхні внаслідок повільного охолодження і стиснення Місяця. Такі природні особливості дуже цікаві для планетарних геологів, і новий удар у такій місцевості додає дані для наукових моделей.

Вчені отримали можливість зрозуміти, як свіжі механічні пошкодження можуть вплинути на вже наявні розломи і хребти. Викинутий темний реголіт, імовірно, залишиться видимим на поверхні Місяця протягом десятиліть.

Це друга поспіль невдача ispace у спробі вдало приземлити апарат на Місяць. Попередня місія Hakuto-R 1 у 2023 році також закінчилася зіткненням із місячною поверхнею.

Нагадаємо, глибоко під поверхнею Місяця виявлено несподіваний рух. Вчені, після вивчення мінливої форми і гравітації Місяця, дійшли висновку, що між мантією Місяця і ядром супутника Землі знаходиться частково розплавлений шар гірської породи.