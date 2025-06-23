На Луне появилась странная "метка": спутник NASA увидел ее с орбиты (фото)

Недавно разведывательный орбитальный аппарат NASA (LRO) сделал снимок места падения японского аппарата, запущенного в рамках HAKUTO-R Mission 2. Аппарат сделал снимок рубцов на поверхности спутника Земли, которые остались после катастрофы.

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Посадочный модуль RESILIENCE японской частной компании ispace совершил аварийную посадку в регионе Море Холода – вулканической равнине на Луне. Это стало второй неудачной попыткой ispace совершить посадку на Луне, пишет Daily Galaxy.

Лунный посадочный модуль SMBC x Hakuto-R под кодовым названием RESILIENCE запустили 15 января 2025 года на борту частного корабля. Аппарат должен был стать первым шагом Японии в вопросе коммерческого присутствия на спутнике Земли. Жесткую посадку RESILIENCE совершил 5 июля, так и не долетев до запланированного места.

Камера орбитального аппарата NASA зафиксировала место крушения с высоты 80 км, запечатлев темное пятно на поверхности.

На снимке можно рассмотреть темное пятно, которое окружено более светлым кольцом, которое напоминает гало. Такой контраст на месте крушения появился из-за лунного реголита, который выбросило наружу во время удара. Размер и характер такого выброса свидетельствует о том, что столкновение произошло на высокой скорости.

Место крушения посадочного модуля на Луне Фото: NASA

По словам ученых, снимки не только помогли подтвердить печальную судьбу посадочного модуля, но также дали боле информации о механике ударов по планетарным телам без атмосферы.

Орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter стал одним из важнейших инструментов по изучению Луны. Он оснащен набором из семи инструментов, включая систему LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera), которая стала революционной в наблюдениях за Луной. Этот аппарат запечатлел все: от мест посадки Apollo до геологических образований на Луне, а также неудачных приземлений аппаратов.

По словам ученых, катастрофа произошла в Море Холода, которое является относительно ровным пространством, к северу от экватора Луны. Этот регион считается геологически активным, его пересекают хребты и разломы, которые появились на поверхности в результате медленного охлаждения и сжатия Луны. Такие природные особенности очень интересны для планетарных геологов, и новый удар в такой местности добавляет данные для научных моделей.

Ученые получили возможность понять, как свежие механические повреждения могут повлиять на уже существующие разломы и хребты. Выброшенный темный реголит вероятно, останется видимым на поверхности Луны на протяжении десятилетий.

Это вторая подряд неудача ispace в попытке удачно приземлить аппарат на Луну. Предыдущая миссия Hakuto-R 1 в 2023 году также закончилась столкновением с лунной поверхностью.

Напомним, глубоко под поверхностью Луны обнаружено неожиданное движение. Ученые, после изучения изменяющейся формы и гравитации Луны, пришли к выводу, что между мантией Луны и ядром спутника Земли находится частично расплавленный слой горной породы.