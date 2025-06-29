Не люди першими досягли Місяця: це були несподівані тварини (фото)
Ще до того, як перші люди змогли облетіти Місяць у грудні 1968 року, це зробили дві рептилії на борту радянського космічного корабля.
Уперше в історії облетіли Місяць на космічному кораблі астронавти NASA в рамках місії "Аполлон-8" у грудні 1968 року. Це була підготовка до першої висадки людини на Місяць, яка відбулася 1969 року. Але у вересні 1968 року біля супутника Землі вперше опинилися не люди, а дві черепахи, пише IFLScience.
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18 вересня 1968 року радянський космічний корабель "Зонд-5" зумів облетіти Місяць, але на його борту не було людей, натомість там перебували дві черепахи. Вони стали першими земними тваринами, які здійснили таку подорож у космосі та повернулися назад на Землю. Крім черепах на борту космічного корабля перебували також комахи та мікроорганізми.
Черепахи були відправлені в політ навколо Місяця в рамках дослідження впливу космічних подорожей на живі організми. Ця подія відбулася через 12 років після того, як колишній СРСР відправив у космос перший штучний супутник Землі 1957 року і через 8 років після запуску першої людини в космос 1961 року. Таким чином Радянський Союз розпочав космічні перегони зі США. Але американці її виграли щонайменше в тому, що вони перші змогли висадити своїх астронавтів на Місяць 1969 року. СРСР так і не зміг цього зробити.
Наприкінці 60-х років Радянський Союз уже почав програвати космічні перегони зі США. У країни не було потужної ракети-носія, яка могла б доставити космічний корабель на Місяць із людьми.
Але щоб заявити хоча б про якусь перемогу в цих перегонах СРСР вирішив відправити до Місяця не людей, а тварин. І це була успішна місія.
Дві черепахи вирушили в космос 15 вересня 1968 року, хоча вони перебували на борту космічного корабля ще з другого вересня. Черепах тримали там без їжі. Радянські вчені турбувалися, що будь-яка їжа, споживана рептиліями, може перешкодити даним, які вони сподівалися отримати під час місії.
Після того, як космічний корабель із черепахами на борту облетів Місяць, він повернувся на Землю 21 вересня 1968 року і приводнився в Індійському океані. Обидві черепахи не просто вижили, а перебували у відносно хорошому стані, хоча й сильно схудли.
Також Фокус писав про те, що що записано в повідомленні для інопланетян зонда "Вояджер-1". NASA відправило в 1977 році спеціальне послання для потенційних позаземних цивілізацій, яке зараз перебуває на борту найвіддаленішого космічного апарату в історії.
Ще Фокус писав про те, що стала відома причина аварії історичного японського посадкового модуля, який не зміг приземлитися на Місяці на початку червня цього року.