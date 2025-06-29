Не люди першими досягли Місяця: це були несподівані тварини (фото)

Ще до того, як перші люди змогли облетіти Місяць у грудні 1968 року, це зробили дві рептилії на борту радянського космічного корабля.

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Уперше в історії облетіли Місяць на космічному кораблі астронавти NASA в рамках місії "Аполлон-8" у грудні 1968 року. Це була підготовка до першої висадки людини на Місяць, яка відбулася 1969 року. Але у вересні 1968 року біля супутника Землі вперше опинилися не люди, а дві черепахи, пише IFLScience.

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18 вересня 1968 року радянський космічний корабель "Зонд-5" зумів облетіти Місяць, але на його борту не було людей, натомість там перебували дві черепахи. Вони стали першими земними тваринами, які здійснили таку подорож у космосі та повернулися назад на Землю. Крім черепах на борту космічного корабля перебували також комахи та мікроорганізми.

Черепахи були відправлені в політ навколо Місяця в рамках дослідження впливу космічних подорожей на живі організми. Ця подія відбулася через 12 років після того, як колишній СРСР відправив у космос перший штучний супутник Землі 1957 року і через 8 років після запуску першої людини в космос 1961 року. Таким чином Радянський Союз розпочав космічні перегони зі США. Але американці її виграли щонайменше в тому, що вони перші змогли висадити своїх астронавтів на Місяць 1969 року. СРСР так і не зміг цього зробити.

Наприкінці 60-х років Радянський Союз уже почав програвати космічні перегони зі США. У країни не було потужної ракети-носія, яка могла б доставити космічний корабель на Місяць із людьми.

Астронавт Ніл Армстронг став першою людиною, яка ступила на поверхню Місяця Фото: NASA

Але щоб заявити хоча б про якусь перемогу в цих перегонах СРСР вирішив відправити до Місяця не людей, а тварин. І це була успішна місія.

Дві черепахи вирушили в космос 15 вересня 1968 року, хоча вони перебували на борту космічного корабля ще з другого вересня. Черепах тримали там без їжі. Радянські вчені турбувалися, що будь-яка їжа, споживана рептиліями, може перешкодити даним, які вони сподівалися отримати під час місії.

На борту корабля "Зонд-5" перебували дві середньоазіатські черепахи Фото: Wikipedia

Після того, як космічний корабель із черепахами на борту облетів Місяць, він повернувся на Землю 21 вересня 1968 року і приводнився в Індійському океані. Обидві черепахи не просто вижили, а перебували у відносно хорошому стані, хоча й сильно схудли.

Також Фокус писав про те, що що записано в повідомленні для інопланетян зонда "Вояджер-1". NASA відправило в 1977 році спеціальне послання для потенційних позаземних цивілізацій, яке зараз перебуває на борту найвіддаленішого космічного апарату в історії.

Ще Фокус писав про те, що стала відома причина аварії історичного японського посадкового модуля, який не зміг приземлитися на Місяці на початку червня цього року.