Динозавр у космосі: виявлено галактику, яка застигла в часі на мільярди років (фото)

Астрономи виявили галактику, яка ідеально збереглася протягом мільярдів років, і вона дає уявлення про те, як з'явилися перші галактики і як еволюціонував Всесвіт.

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Так само, як учені використовують скам'янілості динозаврів для дослідження еволюції життя, виявлену реліктову галактику під назвою KiDS J0842+0059, що розташована за приблизно 3 мільярди світлових років від нас, можна використовувати для розуміння еволюції космосу. Дослідження опубліковано в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

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Реліктовими або викопними галактиками астрономи називають галактики, які зуміли не змінитися протягом мільярдів років унаслідок зіткнень і взаємодій з іншими галактиками. Таким чином вони є своєрідними капсулами часу, за допомогою яких можна зрозуміти природу більш ранніх галактик.

Астрономи виявили таку, застиглу в часі, галактику, названу KiDS J0842+0059, яка залишалася в незмінному вигляді протягом приблизно 7 млрд років. Дослідження було проведено за допомогою наземних телескопів Very Large Telescope і Large Binocular Telescope.

Астрономи кажуть, що ця галактика допоможе зрозуміти еволюцію Всесвіту і те, як розвивалися більш ранні галактики. Такі реліктові галактики, як кажуть науковці, можна назвати динозаврами в космосі, адже вони показують, як еволюціонували наймасивніші галактики у Всесвіті, які можна бачити зараз.

Галактика KiDS J0842+0059 Фото: space.com

Як показали спостереження, галактика KiDS J0842+0059, яка розташована за 3 млрд світлових років від нас, має масу, що приблизно в 100 млрд разів більша за масу Сонця. При цьому вона є більш компактною, ніж галактики зі схожою масою. Астрономи також з'ясували, що в цій галактиці протягом більшої частини її життя не відбувався процес утворення зірок, що ще раз підтверджує те, що це викопна галактика.

За словами вчених, KiDS J0842+0059 має форму, схожу на ту, що має галактика NGC 1277 і компактні галактики, які можна побачити на ранніх стадіях розвитку Всесвіту. NGC 1277 також є прикладом реліктової галактики, яка розташована на відстані 240 млн світлових років від нас, тобто вона набагато ближча до нас, ніж KiDS J0842+0059.

Галактика NGC 1277 Фото: solar-system

Той факт, що існують такі галактики, як NGC 1277 і KiDS J0842+0059, вказує на те, що деякі галактики можуть швидко формуватися, залишатися компактними і залишатися в стані спокою протягом мільярдів років, уникаючи зіткнень з іншими галактиками, кажуть астрономи.

За словами вчених, вивчення викопних галактик допомагає зрозуміти історію формування ядер сучасних масивних галактик, які на відміну від реліктових галактик пройшли через зіткнення з іншими галактиками та набирали масу за допомогою компактних галактик.

Як уже писав Фокус, десятиліттями американський фізик-теоретик приховував свою одержимість подорожами в часі. Але тепер він кидає виклик припущенням, що лежать в основі нашого Всесвіту. Вчений вважає, що подорожувати в минуле можна і створив "машину часу".