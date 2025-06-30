Подорожувати в минуле можна: фізик створив "машину часу", але не все так просто

Десятиліттями американський фізик-теоретик приховував свою одержимість подорожами в часі. Але тепер він кидає виклик припущенням, що лежать в основі нашого Всесвіту.

Related video

Після смерті свого батька фізик-теоретик Рональд Маллетт вирішив створити машину часу і довгий час шукав способи, як це зробити. Натхненний концепцією уповільнення часу Альберта Ейнштейна, згідно з якою час рухається по-різному залежно від вашої точки відліку, він почав вивчати чорні діри. Теорія подорожей у часі, яку розробив Маллетт, математично обґрунтована, але те, що вона працює теоретично, не означає, що вона буде працювати на практиці, пише Popular Mechanics.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Рональд Маллетт у березні цього року відзначив своє 80-річчя. Але вже 70 років він одержимий подорожами в часі відтоді, як помер його батько в молодому віці через серцевий напад.

У 1955 році Маллетт уперше прочитав книгу "Машина часу" Герберта Веллса і вона назавжди змінила його життя. Маллетт негайно приступив до створення машини часу, щоб повернутися в минуле і знову побачити свого батька. Майбутній фізик у 10-річному віці спорудив саморобну машину часу зі старих деталей телевізора, радіоприймача і велосипеда, але, звісно, вона не працювала. Маллетт продовжував плекати мрію про подорож у часі, поки врешті-решт не натрапив на теорію відносності Альберта Ейнштейна.

Серед багатьох деталей цієї теорії, що змінила науку, Ейнштейн зазначив, що час не був таким абсолютним, як передбачала ньютонівська фізика, а натомість він був вплетений у тканину простору. Таким чином ми маємо тканину простору-часу. Це означає, що швидкість руху і гравітація можуть впливати на перебіг часу. Якщо ви рухаєтеся швидше або наближаєтеся до масивного об'єкта, чи то планета, чи то чорна діра, час насправді йде повільніше для вас. Тобто виходить, що людина на космічному кораблі буде старіти повільніше, ніж та, що перебуває на Землі. Але Маллетт припустив, що, теорія відносності припускає можливість повернення в часі назад.

Маллет вступив до Університету штату Пенсільванія і в кінцевому підсумку здобув докторський ступінь з фізики. Але коли він почав свою академічну кар'єру, Маллет тримав свої справжні інтереси при собі. Замість цього Маллет вивчав чорні діри. Тоді як теорія Ейнштейна докладно описувала внутрішні механізми уповільнення часу, а також взаємозв'язок часу між гравітацією, масою і світлом, розв'язання деяких рівнянь поля теоретично припускали, що подорож у часі можлива в деяких екстремальних обставинах.

Малетт вважає, що якщо гравітація може впливати на час, а світло може створювати гравітацію, то світло може впливати на час. Чорна діра, що обертається, фактично візьме час і закрутить його в петлю, і це не порушує теорію відносності Ейнштейна.

Астрофізики називають це явище замкненою часоподібною кривою, математичним поясненням, яке теоретично допускає подорож у часі в минуле Фото: sky

Астрофізики називають це явище замкнутою часоподібною кривою, математичним поясненням, яке теоретично допускає подорож у часі в минуле. Саме ці ідеї в кінцевому підсумку привели Маллета до створення кільцевого лазерного пристрою, який теоретично створює те, що Маллет називає "поворотами в просторі".

"Припустимо, у вас є чашка кави. Уявіть собі каву в чашці як порожній простір, а ложку — як циркулюючий світловий промінь. Ви берете ложку і розмішуєте каву. Тепер припустимо, що я кладу кавове зерно в каву і розмішую її. Кава буде тягнути це кавове зерно, тому, якщо ви помістите субатомну частинку в простір і увімкнете циркулюючий світловий промінь, то ви побачите, що субатомна частинка рухатиметься в порожньому просторі через те, що простір тягне зерно. Це те, що я показав у своїх розрахунках", — каже Малетт.

Це мало б ефект, по суті, повернення в місце в просторі та часі, яке ви вже покинули, хоча з одним великим застереженням: ви могли б повернутися в часі тільки до того моменту, коли ви ввімкнули цю гіпотетичну машину часу. Звісно, така радикальна ідея викликала певну критику, частину якої поділяє і сам Маллетт.

"Це математика, але створення пристрою вимагає величезної кількості енергії — галактичних рівнів енергії. Загальна теорія відносності Ейнштейна стверджує, що петлі в часі можуть бути створені циркулюючими променями світла. Питання в тому, чи можна це зробити практично, і ось тут доведеться вийти за рамки загальної теорії відносності, щоб зробити це", — каже Маллетт.

Тобто для створення машини часу потрібна теорія квантової гравітації. Критики теорії Маллетта кажуть, що навіть якщо подорож у часі теоретично можлива, то створити діючу машину часу не вдасться у XXI столітті, адже немає таких технологій.

Як уже писав Фокус, фізики вважають, що час має не один, а три виміри, а сам простір виникає з часу.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили унікальну воду на Енцеладі, супутнику Сатурна, який може бути населеним світом.