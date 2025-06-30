Путешествовать в прошлое можно: физик создал "машину времени", но не все так просто

Десятилетиями американский физик-теоретик скрывал свою одержимость путешествиями во времени. Но теперь он бросает вызов предположениям, лежащим в основе нашей Вселенной.

Related video

После смерти своего отца физик-теоретик Рональд Маллетт решил создать машину времени и долгое время искал способы, как это сделать. Вдохновленный концепцией замедления времени Альберта Эйнштейна, согласно которой время движется по-разному в зависимости от вашей точки отсчета, он начал изучать черные дыры. Теория путешествий во времени, которую разработал Маллетт, математически обоснована, но то, что она работает теоретически, не означает, что она будет работать на практике, пишет Popular Mechanics.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Рональд Маллетт в марте этого года отметил свое 80-летие. Но уже 70 лет он одержим путешествиями во времени с тех, пор как умер его отец в молодом возрасте из-за сердечного приступа.

В 1955 году Маллетт впервые прочитал книгу "Машина времени" Герберта Уэллса и она навсегда изменила его жизнь. Маллетт немедленно приступил к созданию машины времени, чтобы вернуться в прошлое и снова увидеть своего отца. Будущий физик в 10-летнем возрасте соорудил самодельную машину времени из старых деталей телевизора, радиоприемника и велосипеда, но конечно-же она не работала. Маллетт продолжал лелеять мечту о путешествии во времени, пока в конце концов не наткнулся на теорию относительности Альберта Эйнштейна.

Среди многих деталей этой теории, изменившей науку, Эйнштейн отметил, что время не было таким абсолютным, как предсказывала ньютоновская физика, а вместо этого оно вплетено в ткань пространства. Таким образом мы имеем ткань пространства-времени. Это означает, что скорость движения и гравитация могут влиять на течение времени. Если вы двигаетесь быстрее или приближаетесь к массивному объекту, будь то планета или черная дыра, время на самом деле идет медленнее для вас. То есть получается, что человек на космическом корабле будет стареть более медленно, чем тот, что находится на Земле. Но Маллетт предположил, что, теория относительности предполагает возможность возвращения во времени назад.

Маллет поступил в Университет штата Пенсильвания и в конечном итоге получил докторскую степень по физике. Но когда он начал свою академическую карьеру, Маллет держал свои истинные интересы при себе. Вместо этого Маллет изучал черные дыры. В то время как теория Эйнштейна подробно описывала внутренние механизмы замедления времени, а также взаимосвязь времени между гравитацией, массой и светом, решение некоторых из уравнений поля теоретически предполагали, что путешествие во времени возможно в некоторых экстремальных обстоятельствах.

Малетт считает, что если гравитация может влиять на время, а свет может создавать гравитацию, то свет может влиять на время. Вращающаяся черная дыра фактически возьмет время и закрутит его в петлю, и это не нарушает теорию относительности Эйнштейна.

Астрофизики называют это явление замкнутой времениподобной кривой, математическим объяснением, которое теоретически допускает путешествие во времени в прошлое Фото: New Scientist

Астрофизики называют это явление замкнутой времениподобной кривой, математическим объяснением, которое теоретически допускает путешествие во времени в прошлое. Именно эти идеи в конечном итоге привели Маллета к созданию кольцевого лазерного устройства, которое теоретически создает то, что Маллет называет "поворотами в пространстве".

"Предположим, у вас есть чашка кофе. Представьте себе кофе в чашке как пустое пространство, а ложку — как циркулирующий световой луч. Вы берете ложку и размешиваете кофе. Теперь предположим, что я кладу кофейное зерно в кофе и размешиваю его. Кофе будет тянуть это кофейное зерно, поэтому, если вы поместите субатомную частицу в пространство и включите циркулирующий световой луч, то вы увидите, что субатомная частица будет двигаться в пустом пространстве из-за того, что пространство тянет зерно. Это то, что я показал в своих расчетах", — говорит Малетт.

Это имело бы эффект, по сути, возвращения в место в пространстве и времени, которое вы уже покинули, хотя с одной большой оговоркой: вы могли бы вернуться во времени только до того момента, когда вы включили эту гипотетическую машину времени. Конечно, такая радикальная идея вызвала некоторую критику, часть которой разделяет и сам Маллетт.

"Это математика, но создание устройства требует огромного количества энергии — галактических уровней энергии. Общая теория относительности Эйнштейна утверждает, что петли во времени могут быть созданы циркулирующими лучами света. Вопрос в том, можно ли это сделать практически, и вот тут придется выйти за рамки общей теории относительности, чтобы сделать это", — говорит Маллетт.

То есть для создания машины времени потребуется теория квантовой гравитации. Критики теории Маллетта говорят, что даже если путешествие во времени теоретически возможно, то создать действующую машину времени не получится в XXI веке, ведь нет таких технологий.

Как уже писал Фокус, физики считают, что время имеет не одно, а три измерения, а само пространство возникает из времени.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили уникальную воду на Энцеладе, спутнике Сатурна, который может быть обитаемым миром.