Потенциально обитаемый мир возле Сатурна: там уникальная вода в океане, что известно (фото)

Спутник Сатурна Энцелад имеет, как предполагают ученые, под своей ледяной поверхностью огромный океан из жидкой воды. В этом океане может обитать внеземная жизнь. Ученые изучили уровень pH этого океана и пришли к интересным выводам.

Related video

Ученые определили потенциальный уровень pH в океане, который находится на Энцеладе. Исследование показывает, что этот океан более щелочной, чем предполагалось. Но теоретически жизнь в такой воде может существовать, ведь это может быть совершенно другая жизнь, о которой мы не знаем. Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет Universe Today.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

pH — это показатель кислотности или щелочности раствора, измеряемый по шкале от 0 до 14. Значение 7 считается нейтральным, значения ниже 7 — кислыми, а значения выше 7 — щелочными Средний уровень pH воды на Земле колеблется в диапазоне от 6 до 8,5, пресной воды — в диапазоне от 6,5 до 8, дождевой воды — примерно 5,6, а морской воды — составляет примерно 8,2.

Энцелад Фото: NASA

Ученые проанализировали архивные данные космического аппарата "Кассини", который изучал Энцелад в 2005 году, когда были обнаружены гейзеры, возникающие в трещинах спутника Сатурна. Это заставило ученых предположить, что на Энцеладе есть подземный океан. Во составе гейзеров были обнаружены фосфаты, водяной пар, молекулярный водород, органические углеводороды и молекулы, такие как метан, этан, кислород и азот. Ученые давно предполагают, исходя из наличия органических молекул и воды, что в океане Энцелада могут обитать живые организмы.

Гейзеры на Энцеладе Фото: NASA

Новое исследование показало, что уровень pH воды в океане Энцелада составляет примерно 10,6, то она очень щелочная. Ранее считалось, что уровень pH составляет от 8 до 9. То есть теоретически жизнь в том виде, в котором мы ее знаем может существовать в таких условиях, но возможно, на Энцеладе существует совсем другая жизнь.

Для лучшего понимания природы Энцелада нужна новая миссия к этому миру, ведь свое исследование системы Сатурна аппарат "Кассини" завершил в 2017 году, когда он, как уже писал Фокус, сгорел в атмосфере газового гиганта.

Также Фокус писал о том, что ученые предлагают доставить на Энцелад земных микробов. Это может рассказать о том, каким образом первые живые организмы, возникшие на дне океанов на Земле, распространились по нашей планете. Если конечно на Энцеладе нет своей жизни.

Еще Фокус писал о том, что на краю Солнечной системы есть красная планета и новые двигатели помогут туда попасть. Карликовая планета Седна находится намного дальше Нептуна, последней планеты Солнечной системы, но это один из самых загадочных миров, которые когда-либо обнаруживали астрономы. Исследование Седны с близкого расстояния поможет раскрыть секреты Солнечной системы.