Что увидел аппарат NASA перед падением на Сатурн: он запечатлел свою гибель (фото)

Космический аппарат NASA Cassini сделал невероятный снимок Сатурна, перед тем как погрузиться в атмосферу газового гиганта. Израсходовав почти все свое топливо, аппарат запечатлел место своей гибели.

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Человечество впервые увидело Сатурн с близкого расстояния в 1979, 1980 и 1981 годах, когда аппараты Pioneer 11, Voyager 1 и Voyager 2 пролетали мимо газового гиганта. Во время первого пролета Pioneer открыл у Сатурна магнитосферу и две новые луны, с одной из которых аппарат едва не столкнулся, пишет IFL Science.

Уже в 1997 году NASA запустило миссию Cassini-Huygens, в рамках которой на орбиту Сатурна был отправлен космический аппарат. Он занялся изучением системы колец Сатурна и его лун. Аппарат прибыл на место своей работы 1 июля 2004 года. Из-за своего непростого маршрута, космический аппарат был спроектирован так, чтобы выдерживать температуру около 130°C рядом с Венерой, чьей гравитацией он воспользовался, а также -210°C на орбите Сатурна.

Первая миссия продлилась 7 лет, во время которых аппарат наблюдал за сменой сезонов на Сатурне и его крупнейшем спутнике Титане.

“Наблюдения Кассини за крупнейшей луной Сатурна, Титаном, дали ученым представление о том, какой могла быть Земля до того, как на ней зародилась жизнь. Теперь они считают, что у Титана есть много параллелей с Землей, включая озера, реки, каналы, дюны, дождь, облака, горы и, возможно, вулканы”, - заявили в NASA.

В 2008 году миссия Cassini была продлена, потому как у аппарата все еще оставалось достаточно топлива. Аппарат продолжил изучение структуры колец газового гиганта, его лун, а также составил карту магнитосферы планеты. Еще одно продление миссии состоялось в 2010 году, а после наступил “Грандиозный финал”.

В рамках этой последней миссии аппарат Cassini выполнил 22 погружения между самым внутренним кольцом Сатурна и верхними слоями облаков планеты. На протяжении последних пяти месяцев он проводил самые близкие наблюдения за Сатурном в истории.

После этого NASA пришлось погрузить зонд в атмосферу Сатурна, чтобы спасти его луны.

“Израсходовав почти все ракетное топливо, которое он вез на Сатурн, операторы намеренно погрузили Кассини в планету, чтобы луны Сатурна остались нетронутыми для будущих исследований — в частности, покрытый льдом, океанический спутник Энцелад, а также Титан с его интригующей добиологической химией. План этой фазы миссии состоял в том, чтобы израсходовать все топливо космического аппарата во время исследования Сатурна, завершив погружением в атмосферу планеты”, - добавили в NASA.

Но перед тем, как навсегда погрузиться в атмосферу Сатурна, Cassini сделал несколько снимков колец планеты, а также Титана и Энцелада, заходящего за Сатурн.

Последним изображением был снимок непосредственно перед спуском Cassini, когда он запечатлел место своей гибели.

Последний снимок зонда NASA Cassini Фото: NASA/JPL-Caltech/SSI/Hampton University

“Этот монохромный снимок — последнее изображение, полученное камерами съемки на космическом аппарате NASA Cassini. Он смотрит на ночную сторону планеты, освещенную отраженным светом от колец, и показывает место, в котором войдет в атмосферу планеты через несколько часов”, - объяснили ученые.

Во время своего последнего погружения Cassini собрал данные о магнитных полях Сатурна, его гравитации, а также о материале в кольцах. Последние научные данные зонд отправил 15 сентября 2017 года и навсегда погрузился в атмосферу Сатурна.

Напомним, зонд Cassini исследовал глубины инопланетного Моря Кракена. Ученые узнали глубину крупнейшего моря на поверхности Титана.